韓國防疫通行證縮至半年效期　成人皆須追加接種

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韓國政府今天決定暫緩實施第二階段恢復日常的時程，並採取為期4週的特別對策，包括追加接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、確診者治療改以居家進行為主。
據韓國疾病管理廳發布資料，按照藥廠建議劑數完成接種者（嬌生一劑，AZ、莫德納、輝瑞2劑），從原本的完全接種改稱基本接種，新增規定要求所有18歲至49歲青壯年族群在完成基本接種的5個月後須再追加接種；依接種證明或PCR檢查陰性證明發給的防疫通行證期限也隨之限縮至6個月。
當局規劃在12月2日起開放18至49歲族群預約追加接種，可預約時間從12月4日起，若預約剩餘疫苗，則在2日當天就可施打。
追加接種原則上建議在基本接種完成的6個月後進行，但韓國當局就60歲以上高齡族群，或入住高感染風險設施、患有慢性病者，將間隔縮短至4個月；目前正在進行追加接種的50至59歲族群間隔則縮短至5個月，嬌生疫苗接種者及免疫低下者僅間隔2個月，最新擴大的18歲至49歲族群也以5個月間隔為準，同時允許提前施打追加劑數。
當局後續也將就餐廳、咖啡店等場所的私人聚會人數、未接種疫苗者聚會人數提出限制方案。
不過，考量教學品質，韓國教育部表示將維持實體授課原則，但可根據各地區疫情調整到校上課人數。韓國首都圈幼稚園及中小學11月22日才全面恢復到校上課。
此外，有鑑於近期病床供應吃緊，疾病管理廳今天宣布接下來原則上將以「居家治療」為主，由各地方政府負責單位發放居家治療包，在患者症狀出現變化時才會轉移至短期治療設施。
當局統計，韓國目前合計共有1萬2394張COVID-19治療專用病床，包括重症、準重症及中等症病床，至12月預計再增加2477張專用病床。在確診者較多的首都圈地區，規劃新建生活治療中心，預計將增加約2000張病床。（編輯：韋樞）1101129