《月老》特效幕後花絮曝光　九把刀：百分百台灣製作

由九把刀同名暢銷小說所改編的愛情奇幻電影《月老》，是導演九把刀三度執導的電影長片，率領正宗班底柯震東回歸，聯手王淨、宋芸樺、馬志翔一同飛天遁地、穿梭陰陽，《月老》一獲得本屆金馬獎最佳視覺效果、最佳音效、最佳造型設計3項大獎，《月老》累積至28日全台票房已突破4700萬。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-30 09:25:19
榮獲本屆金馬獎最佳視覺效果獎的視效總監嚴振欽表示，全片特效鏡頭從預估的300多顆到最後暴增快3倍，尤其是團隊下足苦心的「紅線」可說是全片最重要的一環，高水準製作就連導演九把刀都驚嘆不已。嚴振欽透露，為符合月老是由一對搭檔一起產生紅線的故事設定，他和團隊花了許多心思設計相關細節，討論出由月老手指碰手指、再由手指毛細孔產生纖維並交叉成絲狀的紅線，但沒想到起初的版本竟被九把刀評為：「很像鼻涕！」讓嚴振欽大受打擊，最後將紅線加上光影的流動、閃亮點等質感才呈現出現今觀眾看到的成果，也讓他獲得金馬獎最佳視覺效果獎的肯定。
此外，嚴振欽透露，片中如牛頭馬面、鬼頭成等角色，出現時都會自帶「飛沙」的流動氣勢，全靠在3D環境中建立一比一等比例的數位替身，讓替身完全符合演員的動作，才有辦法後續加上特殊效果。有趣的是，不同於以往特效全靠綠幕完成，《月老》多數場景皆為「實景特效」，意即採用部分實景再加上後製特效，也讓演員們演出時不需全靠想像力，更有身歷其境的感覺。導演九把刀表示，他希望觀眾可以因為特效看到演員更深層的表演，為角色情緒加分，而他也呼籲全台觀眾進戲院一探究竟：「《月老》的特效百分之百是台灣製作，可說是開啟了國片新紀元！」