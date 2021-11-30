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高嘉瑜遭男友施暴　柯文哲：打人一定不對、譴責暴力

▲台北市長柯文哲與民進黨立委高嘉瑜過去一直維持友好關係，針對高嘉瑜遭到施暴一事，柯文哲也為她發聲，表示「打人一定不對，還是要譴責暴力。」（資料照／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲與民進黨立委高嘉瑜過去一直維持友好關係，針對高嘉瑜遭到施暴一事，柯文哲也為她發聲，表示「打人一定不對，還是要譴責暴力。」（資料照／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-11-30 11:28:09｜2021-11-30 11:44:06

根據週刊媒體報導揭露，高嘉瑜遭到新交往沒多久的林姓男友施暴，引發社會各界議論。對此過去從高嘉瑜還在擔任台北市議員時，就和她關係相當良好的台北市長柯文哲，今（30）日上午出席活動時，也被問及相關議題。對此柯文哲也僅簡短回應，表示「打人一定不對，還是要譴責暴力。」

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根據《鏡週刊》報導指出，有「港湖女神」稱號的立委高嘉瑜，過去對於個人感情的部分，一向相當低調，但現在卻驚傳遭結識新的林姓男友沒多久，就遭到該名男子施暴。甚至傳出高嘉瑜為此神隱數日，就因為施暴後在身上產生的傷痕，可能會引發外界關注。

而過去曾經擔任民進黨台北市議員的高嘉瑜，與台北市長柯文哲相當友好。柯文哲今日上午在出席勞動局相關活動時，會前就被媒體詢問到相關議題，柯文哲也簡短回應，表示「打人一定不對，還是要譴責暴力。」現場媒體也追問，是否有連絡上高嘉瑜並且表達關心之意？對此柯文哲也表示「有」。

隨後柯文哲也在臉書上PO文，表示嚴厲譴責暴力，對婦女的任何形式暴力，包括精神虐待或高壓控制，都不被允許，應該受到法律制裁。

柯文哲表示，台灣婦女撐起一片天，在家庭、經濟、政治和社會，各領域都有著重要貢獻。「媽媽、太太、姊妹跟女兒，都是我們最親密最重要的人，應該互相扶持照顧。」柯文哲說，但根據統計，2020年台灣竟有7萬5083位婦女受到家庭暴力，她們遭配偶、前配偶、同居人，或者其他家庭眷屬施暴。有些婦女不敢反抗，更多人是因為愛、想維護家庭而選擇隱忍，實際受暴的婦女人數恐怕比通報的更多。

柯文哲直言，有婦女團體統計，婦女在意識到自己被施暴、產生危險之前，平均已經歷過7次暴力循環，身上的傷會復原，但精神上的壓力卻很難化解，甚至影響生活與人際關係。「所有的人都不應該被威脅，要禁止用暴力對待其他個體，任何理由都不能合理化施暴行為。」柯文哲說，被暴力對待不是妳的錯，如果有需要，請一定要勇敢為了自己、也為了你所愛的人站出來尋求保護。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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