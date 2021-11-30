高嘉瑜遭男友施暴　柯文哲：打人一定不對、譴責暴力

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而過去曾經擔任民進黨台北市議員的高嘉瑜，與台北市長柯文哲相當友好。柯文哲今日上午在出席勞動局相關活動時，會前就被媒體詢問到相關議題，柯文哲也簡短回應，表示「打人一定不對，還是要譴責暴力。」現場媒體也追問，是否有連絡上高嘉瑜並且表達關心之意？對此柯文哲也表示「有」。
隨後柯文哲也在臉書上PO文，表示嚴厲譴責暴力，對婦女的任何形式暴力，包括精神虐待或高壓控制，都不被允許，應該受到法律制裁。
柯文哲表示，台灣婦女撐起一片天，在家庭、經濟、政治和社會，各領域都有著重要貢獻。「媽媽、太太、姊妹跟女兒，都是我們最親密最重要的人，應該互相扶持照顧。」柯文哲說，但根據統計，2020年台灣竟有7萬5083位婦女受到家庭暴力，她們遭配偶、前配偶、同居人，或者其他家庭眷屬施暴。有些婦女不敢反抗，更多人是因為愛、想維護家庭而選擇隱忍，實際受暴的婦女人數恐怕比通報的更多。
柯文哲直言，有婦女團體統計，婦女在意識到自己被施暴、產生危險之前，平均已經歷過7次暴力循環，身上的傷會復原，但精神上的壓力卻很難化解，甚至影響生活與人際關係。「所有的人都不應該被威脅，要禁止用暴力對待其他個體，任何理由都不能合理化施暴行為。」柯文哲說，被暴力對待不是妳的錯，如果有需要，請一定要勇敢為了自己、也為了你所愛的人站出來尋求保護。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110