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防Omicron入侵　新加坡強化入境者檢測規定

▲為降低Omicron變異株傳入新加坡的可能性，新加坡將強化入境旅客檢測規定。（圖／美聯社／達志影像）
▲為降低Omicron變異株傳入新加坡的可能性，新加坡將強化入境旅客檢測規定。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-30 16:26:23

（中央社記者侯姿瑩新加坡30日專電）為降低Omicron變異株傳入新加坡的可能性，新加坡將強化入境旅客檢測規定，自12月2日23時59分起，所有入境者都須出示搭機前2天內的陰性檢測證明，包括來自台灣的旅客。

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新出現的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron引發關注，全球科學家都在快馬加鞭研究此變異株，不少國家更加強邊境管制措施，防範Omicron入侵。

新加坡衛生部長王乙康今天在跨部會抗疫工作小組線上記者會表示，星國目前尚未發現Omicron案例。當局正針對超過200名近期曾造訪出現Omicron案例國家的入境旅客及機組人員進行檢測，已完成174人的檢測，結果都為陰性。

他說，新加坡也將暫停擴大「疫苗接種者旅遊通道」（VTL）適用國家及放寬社交措施，「面對目前的不確定性，這是謹慎的做法」。

至於新加坡在何種情況下將暫停目前已啟用的「疫苗接種者旅遊通道」，抗疫工作小組聯合領導人之一、財政部長黃循財指出，如果評估Omicron透過此旅遊通道傳入新加坡的可能性很大，就會考慮暫停與特定國家的VTL。

雖然新加坡尚未出現Omicron案例，但星政府將採取預防措施，降低Omicron傳入新加坡的可能性。相關措施包括加強入境旅客的病毒檢測，預計實施4週，視情況所需進行調整。

自12月2日23時59分起，所有入境新加坡或經由新加坡轉機的旅客，包括來自第一類國家及地區的旅客，都需要出示搭機前2天內的陰性檢測證明。

新加坡將所有國家及地區依風險程度分成4類，對風險程度最低的第一類國家及地區單邊開放，包括台灣、中國、香港及澳門。目前來自這些地方的旅客無須出示搭機前的檢測證明，只要抵境時在機場接受PCR檢測，結果呈陰性即可自由活動。

新措施上路後，來自第一類至第三類國家及地區的入境旅客，在搭機前2天內須接受PCR檢測或由專人執行的抗原快速檢測（ART），並出示陰性檢測結果；第4類國家及地區的旅客必須出示PCR陰性結果。所有入境旅客在抵境時，都需要接受PCR檢測。

另一方面，使用航空VTL入境的旅客除了抵境時採檢，自12月2日23時59分起，抵境後第3天及第7天需到快速檢測中心，額外進行抗原快速檢測。

星國衛生部表示，自12月2日起，也將加強對機場及其他邊境前線工作人員的定期檢測。至於機組人員，若服務班機是由出現Omicron案例國家出發，抵境時須接受採檢，抵境後第3天及第7天需要再次PCR採檢。

新加坡昨天新增1103人確診，累計確診病例為26萬3486人，其中710人病故。星國人口約545萬，據衛生部統計，截至28日，85%人口已完整接種，86%至少接種一劑疫苗；26%已接種追加劑。（編輯：韋樞）1101130

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