各級學校新住民子女占比　微幅降至7.3％

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據教育部統計，國中階段新住民子女人數於106學年度開始逐年下降；高中階段也於最新統計的109學年度開始，人數開始減少；大專則仍處於高峰期，近6學年間大增6.5萬人。
全台灣都受到少子女化影響，新住民子女總數減少，但近6年的占比仍呈增加趨勢，104學年度占6.1％，108學年度成長到7.4％，109學年度則微幅下降到7.3％。
分析新住民子女跨國父（母）原生國（地區），109學年度統計，來自中國大陸的占43.9％，越南占35.5％，印尼占9.1％，菲律賓占2.2％，其餘包括泰國、柬埔寨、馬來西亞、緬甸等，占比都不到2％。
教育部進一步分析，109學年度幼兒園、國小新住民子女學生的父（母）原生國以中國為主；國中、高中則非中國人數較多，越南占4成以上；大專以上仍以中國為主。這和各教育階段學生出年的跨國婚姻趨勢有關。
超過2/3的新住民子女，集中在六都就學，但因六都人口也多，密集度低於全體學生。如果以占比來看，新住民子女比率最高的是連江縣（21.3％），其次是金門縣（14.9％）、澎湖縣（10.8％）、苗栗縣（10.8％）、嘉義縣（10.0％）。六都中以新北市占比最高，占7.9％。
教育部指出，近年新住民結婚人數大致維持每年2萬人的水準，但108學年受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，大幅減少為1.4萬人，109學年進一步降到0.9萬人。
教育部指出，新住民子女因受跨國父（母）原生家庭影響，學習階段所面對的挑戰多高於一般國人子女。新住民的教育議題，也備受各界及國際公約關注，教育單位應投入適切的資源及關懷，規劃多元適性的政策，幫助新住民子女在良好的學習環境中成長茁壯。（編輯：陳清芳）1101130