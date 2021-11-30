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各級學校新住民子女占比　微幅降至7.3％

▲各級學校新住民子女占比　微幅降至7.3％。（圖／移民署）
▲各級學校新住民子女占比　微幅降至7.3％。（圖／移民署）

中央社

2021-11-30 16:51:23

（中央社記者陳至中台北30日電）教育部最新統計，109學年度新住民子女學生數共30.5萬人，占全體學生7.3％，較上一年度微降0.1個百分點。另近2年受疫情影響，新住民結婚人數減少，也會影響子女未來占比。

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教育部今天在網站上公布「各級學校新住民子女就學概況」提要分析指出，台灣新住民婚姻最盛於民國80年代，90年代後轉趨減少，各教育階段新住民子女就學的高峰期也逐漸過去。

根據教育部統計，國中階段新住民子女人數於106學年度開始逐年下降；高中階段也於最新統計的109學年度開始，人數開始減少；大專則仍處於高峰期，近6學年間大增6.5萬人。

全台灣都受到少子女化影響，新住民子女總數減少，但近6年的占比仍呈增加趨勢，104學年度占6.1％，108學年度成長到7.4％，109學年度則微幅下降到7.3％。

分析新住民子女跨國父（母）原生國（地區），109學年度統計，來自中國大陸的占43.9％，越南占35.5％，印尼占9.1％，菲律賓占2.2％，其餘包括泰國、柬埔寨、馬來西亞、緬甸等，占比都不到2％。

教育部進一步分析，109學年度幼兒園、國小新住民子女學生的父（母）原生國以中國為主；國中、高中則非中國人數較多，越南占4成以上；大專以上仍以中國為主。這和各教育階段學生出年的跨國婚姻趨勢有關。

超過2/3的新住民子女，集中在六都就學，但因六都人口也多，密集度低於全體學生。如果以占比來看，新住民子女比率最高的是連江縣（21.3％），其次是金門縣（14.9％）、澎湖縣（10.8％）、苗栗縣（10.8％）、嘉義縣（10.0％）。六都中以新北市占比最高，占7.9％。

教育部指出，近年新住民結婚人數大致維持每年2萬人的水準，但108學年受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，大幅減少為1.4萬人，109學年進一步降到0.9萬人。

教育部指出，新住民子女因受跨國父（母）原生家庭影響，學習階段所面對的挑戰多高於一般國人子女。新住民的教育議題，也備受各界及國際公約關注，教育單位應投入適切的資源及關懷，規劃多元適性的政策，幫助新住民子女在良好的學習環境中成長茁壯。（編輯：陳清芳）1101130

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