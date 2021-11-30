公司逼玩交換禮物！「殘酷模式」讓他想逃 網嘆：走歪了
聖誕節再過不久就要到來，部分公司也都會安排交換禮物活動，希望增進員工間的交流。不過就有網友苦惱，公司舉辦交換禮物「殘酷模式」令他相當崩潰想逃，貼文更調出不少苦主同感嘆：「早就走歪了」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-30 17:13:52
原PO在論壇PTT上發文提到，公司連續幾年都辦了聖誕節交換禮物活動，但是強迫員工掏500元買禮物和包裝禮物，且抽獎結果也不能匿名，會當場公布抽獎者抽到誰的禮物，並要求抽獎者馬上拆開，針對禮物給評語。
原PO也對這樣的模式相當困惑「個人對這樣的活動方式很反感，我也並非該宗教信仰，本身沒有在慶祝甚麼聖誕節，該如何逃避這樣活動呢？不知道還有沒有甚麼比較好的方法和藉口？」
詳細遭遇曝光後，立刻有不少苦主感同身受「台灣的交換禮物完全走歪了，我們之前還會投票誰最爛，然後請吃下午茶咧」、「這種活動真爛，應該公司出錢買禮物，讓大家抽吧」、「不能匿名很糟欸」、「常換到沒用的東西，花錢買垃圾」、「台灣人的心態完全不適合玩交換禮物，只要抽到不是自己想要的禮物，就到處說爛到處嫌當場翻臉」、「上班很累了還要花心思搞這些會不會太累」。
但也有人提供建議或解決方案「買500禮券，人家抽到不會嫌」、「不參加，絕對比送出最爛禮物還慘哦」、「千萬不要被冠上不合群標籤，很麻煩的」、「買一個每年交換禮物就把就去年的拿來送就好了啊」。（編輯：潘毅）