生力軍！車載娛樂系統隱形冠軍　凱銳光電登錄興櫃

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凱銳光電以車載娛樂系統軟、硬體研發、設計及技術整合為其核心競爭優勢，為各品牌車廠提供產品設計、製造及售後服務的一站式服務，所開發產品符合各品牌車廠所要求的各項環境及安全性驗證，擁有符合車規系統能力。軟體技術上，2020年自行開發搭載Linux系統的車載影音娛樂系統，可與手持裝置雙向串接，使用者可透過Wifi或藍芽連網，並使用Netflix等OTT影音串流媒體，滿足消費者隨時隨地、不受空間、器材限制的享受串流影音服務，實現車內與生活的無縫串接。
根據Global Market Insight 2019年11月報告，全球車用電子產業2018年的市場規模已高達2850億美元，預期將以年複合成長率7%成長至2030年超過6450億美元，其中，車載資通及影音娛樂系統的滲透率也逐步攀升，除先進國家持續升級需求外，新興國家對於豪華車用配備的需求也顯著提升，且隨著科技及消費習慣改變，Netflix等OTT影音串流在2020年大幅成長，根據PwC的報告，全球OTT市場營收將於2025年接近940億美元，訂閱制隨選視訊平台可望以10.6%的CAGR成長，預計於2025年達到813億美元的市場規模，因應消費者影音娛樂消費習慣的改變，該需求也預計將滲透到其他生活場景，包括對於汽車的乘車娛樂系統要求。
凱銳光電目前資本額4億元，2020年的營收為15.36億元，隨著委託設計開發的產品陸續完成，疫情陰霾也逐漸消散，業績回復成長力道，2021年截至10月底的自結營收約22.58億元，稅後淨利1.13億元。中長期來看，以特斯拉為主帶動的智能座艙概念將是公司成長的重要產業趨勢。智能座艙定義為主要涵蓋座艙內裝和應用場景角度出發而建構的人機互動體系，其功能包括整合多個螢幕顯示、駕駛監控、娛樂系統等數項功能。其中，有鑑於消費習慣改變及科技進步，消費者對汽車的需求已經從單一的外出工具逐步轉變為生活中的「第三空間」，預計將提升對於車載影音娛樂系統在量與質的需求，給予凱銳光電持續成長的基礎。
此外，該公司已切入Panasonic供應鏈，結合ADAS提供完整的系統整合方案給日系車廠，成功拓展準前裝行車紀錄器市場，開啟了該公司第二高成長曲線。根據IHS預測，疫情後生活逐漸恢復正常下，全球汽車需求將在2022年反彈，並回到穩定的YOY+3%成長，以汽車市場持續朝智能化座艙及準前裝市場發展的趨勢下來看，將創造該公司中長期營運成長契機。