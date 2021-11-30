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全台皮皮銼！冷氣團侵台　入夜急降溫有感跌至10度

▲中央氣象局表示，冷氣團明報到，今（30）入夜氣溫將急降。（圖／NOWnews資料照）
▲中央氣象局表示，冷氣團明報到，今（30）入夜氣溫將急降。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心／綜合報導

2021-11-30 19:37:23

本週冷空氣南下，中央氣象局今（30）日表示，預計明、後天晚間將迎來入冬最冷氣溫，北台灣最低溫觸13°C或更低​，南台灣最低溫可能為14°C或更低，空曠區域將會更冷​；雨量方面，僅大台北及東半部地區有零星短暫雨。其他地區為多雲到晴。另編號第2121號妮亞圖輕度颱風已生成，對台灣無直接影響。

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氣象局指出，本週入冬有感，12月1日將襲來一波冷氣團，預計入夜後南下，明、後天晚間將會最冷，輻射冷卻將使夜晚更冷、溫差甚至可能逾10°C，一直要到週六才會稍微回暖。氣象局預估，明起北部白天低溫13度間、中部約15度、南部約17度，北部空曠地區低溫只剩10度。

針對入冬天氣，氣象局統整今年冬天三大重點，分別是寒流、氣溫跟雨量，寒流平均有1-3個、大陸冷氣團也有8至12個；氣溫則預估，今年平均氣溫會偏向「正常的冷」而非整季爆冷或酷寒，也比較不會有每天都那麼冷的狀況。

在雨量部分，今年冬季，平均雨量偏向正常偏少，​但因為冬季通常是中南部的枯水期​，像以1月為例，北部的降雨量約61.5~102.1毫米，但​南部降雨量僅2.8~14.9毫米。

而今年編號第21號的輕度颱風妮亞圖，已在今日上午8時生成，以每小時20公里速度，向西北西進行，距離台灣1200公里左右，對台灣無直接影響。（編輯：林莞茜）

▲本週冷空氣報導，預計明（1）、後日晚間，將會最冷​。（圖／取自氣象局臉書）
▲本週冷空氣報導，預計明（1）、後日晚間，將會最冷​。（圖／取自氣象局臉書）

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