謝佳見婚前向賴雅妍出櫃　《同學會》歌詞唱到痛哭

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賴雅妍飾演一輩子都在追求愛情的女孩，在劇中下半場與光良有段深刻的情感，第一次兩人看著劇本排練，賴雅妍就因為劇情忍不住哭出來，嚇到光良說：「妳真的哭哎？！」謝念祖導演說賴雅妍是很專業的演員，所以情緒很容易就進入到角色裡面。賴雅妍說：「我很想要cold reading，但我真的不行。」
趙詠華的參與，成為這次音樂劇的定心丸，萬芳說：「除了主聲部外，詠華還有很多合聲，當整首歌一出來，整個歌的層次就出來了。」趙詠華笑說，當大家都說自己因為戲可能會唱不好，她就會軟心答應要幫忙承擔歌唱主力。
凱爾是唯一舞台劇和音樂劇都有參與演出的同學，他笑稱自己因為身旁的同學，和自己的角色都有換，所以常常會突然愣住，「像我會對著趙詠華的角色，叫舞台劇裡面楊麗音的角色名字。」這次作為唯一資深同學，也被同學拱為班級的搞笑王，趙詠華說：「我們在戲中都有感情戲，但只要凱爾一放招，大家都還會忍不住笑出來。」
藍鈞天爆料說這次劇情裡面會有「裸奔」橋段，「我以為我是來演一個感動的戲，怎麼突然會變成要裸奔？」萬芳稱讚班級男生的顏質和體態都超好，范瑞君開玩笑說：「會不會觀眾看完都只記得裸奔的橋段。」《同學會！同鞋~》於OPENTIX 兩廳院文化生活熱賣中，明年1月8、9日僅有3場演出。