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中職／陳子豪驚天3分砲　兄弟擺脫「7年6亞」差最後一步

▲陳子豪3分砲帶領兄弟聽牌。（圖／中信兄弟提供）
▲陳子豪3分砲帶領兄弟聽牌。（圖／中信兄弟提供）

記者黃泓哲/高雄報導

2021-11-30 22:23:33

中華職棒（CPBL）台灣大賽G3統一獅對戰中信兄弟，賽前兄弟取得系列賽2勝領先，前6局雙方以2：2平手，兄弟靠著7局上4棒陳子豪敲出驚天3分砲取得領先，並在8局持續靠著對手暴投、高飛犧牲打打回保險分，終場兄弟以7：4擊敗統一，拿下台灣大賽第3勝聽牌，僅差1勝擺脫「7年6亞」的悲慘命運。

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此戰前獅隊系列賽以0：2落後，此戰推出猛威爾企圖止敗，不過2局上他接連投出3次保送，僅投1.1局留下滿壘危機退場，接手的江辰晏投出保送與被敲出高飛犧牲打失掉2分，都是猛威爾的自責分。

總計猛威爾此戰僅投1.1局，被敲出1支安打投出3次保送，失掉2分都是責失。

雖然猛威爾表現不佳，不過前2戰略顯疲軟的獅隊打線此戰進行變陣收到不錯效果，2局下安打與野選攻佔得點圈，19歲小將林子豪敲出安打先打回1分，接著4局下蘇智傑內野安打加失誤上到二壘，林安可安打雖然讓蘇智傑被阻殺在本壘前，不過2出局得點圈有跑者時，此戰先發上陣的陳重廷頂住壓力敲出追平安打，讓獅隊追成2：2平手。

前6局打完，中信兄弟與統一獅戰成2：2平手，7局上是勝負關鍵，兄弟面對統一獅第二任投手江辰晏，岳政華先敲出內野安打、王威晨選到保送，統一獅緊急換上劉軒荅止血，讓江坤宇觸擊失敗，但1出局後陳子豪敲出3分砲，讓兄弟取得5：2的3分領先，對於2敗後力求首勝的獅隊來說，是巨大的3分砲。

兄弟先發投手鄭凱文主投6局，被敲5支安打，投出1次保送、3次三振，失掉2分責失，賽後拿下勝投。

8局上兄弟持續攻城掠地，詹子賢二壘安打、岳東華保送，高宇杰犧牲觸擊，獅隊第3任投手王鏡銘投出暴投、又被敲出高飛犧牲打失掉2分，兄弟取得7：2的5分差領先。

8局下獅隊面對兄弟後援投手吳俊偉雖然靠著串連安打攻下2分，但最終仍功虧一簣，終場兄弟以7：4擊敗統一，系列賽取得3勝聽牌優勢，僅剩最後一步就可拋下黃色彩帶，徹底擺脫「7年6亞」命運。

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