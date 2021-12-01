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天冷吃鍋小心1陷阱！營養師列「5事必做」：吃得香又正確

▲不少人喜歡在天冷時吃一鍋熱呼呼的火鍋，暖身又暖心。（示意圖／取自pixabay）
▲不少人喜歡在天冷時吃一鍋熱呼呼的火鍋，暖身又暖心。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-01 09:53:42

冷氣團今（1）日襲台，不少人喜歡在天冷時吃一鍋熱呼呼的火鍋，暖身又暖心，對此美女營養師高敏敏就透露，其實吃火鍋要注意的眉角，從火鍋料到湯頭都需要小心，也列出以下必讀重點，讓大家吃得安心又健康，「只要吃得正確，火鍋真的是優秀美食之一」。 

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▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
▲美女營養師高敏敏列出吃火鍋前必讀的重點，讓大家吃得安心又健康。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
營養師高敏敏指出，其實2-3個火鍋料就已經100大卡，「熱量的言下之意，可能就是許多油鹽糖跟澱粉的堆疊」，因此附上常見的火鍋料熱量。 

▲營養師高敏敏提供火鍋料熱量圖鑑，供民眾挑選時參考。（圖／營養師高敏敏授權提供）
▲營養師高敏敏提供火鍋料熱量圖鑑，供民眾挑選時參考。（圖／營養師高敏敏授權提供）
而高敏敏也列出4招，讓民眾面對種類繁多的火鍋料時，能買得安心、吃得健康。 

第一招 選擇合格賣場 

環境整潔衛生、低溫控管確保食品保存良好 

第二招 標示清楚、包裝完整 

不要亂買標示不清、來路不明的，裡面包什麼也很難覺察。 

第三招 視覺、嗅覺判斷 

勿挑選產品有異味、顏色過於鮮豔、死白或暗沉的，可能有過度添加物 

第四招 常理判斷 

如果結霜過多，有可能是在冷凍櫃中存放太久了 

除此之外，高敏敏表示，除了熱量，鈉含量也是火鍋陷阱之一，衛福部建議每日鈉總攝取量不宜超過2400mg （=6g的鹽），不過基本上喝兩碗熱湯就會超標，因此給出5個吃火鍋的建議，「總結來說，想要健康不卡油的朋友改成蔬菜湯底、吃食物原型」。 

1.湯底選擇普通清湯 

建議選擇大骨、蔬菜、昆布等，另外想喝清湯得趁放料之前，下肉之後就不要喝 

2.多吃蔬菜，少加工食品 

3.主食選擇麵類 能全穀類的更好 

白飯可以替換成高纖維的根莖類食物，熱量約是白飯的一半 

4.選擇低脂肉品 避免高油脂肉片 

避開高油脂的霜降牛、梅花豬、五花肉、培根片 

以低脂的雞肉、里肌肉、牛腱、鯛魚片為主 

5.以天然辛香料調味為主 

議選擇蔥、蒜、蘿蔔泥、辣椒，不要豆瓣、沙茶等，或是享用原味。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團高敏敏 營養師授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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