天冷吃鍋小心1陷阱！營養師列「5事必做」：吃得香又正確

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而高敏敏也列出4招，讓民眾面對種類繁多的火鍋料時，能買得安心、吃得健康。
第一招 選擇合格賣場
環境整潔衛生、低溫控管確保食品保存良好
第二招 標示清楚、包裝完整
不要亂買標示不清、來路不明的，裡面包什麼也很難覺察。
第三招 視覺、嗅覺判斷
勿挑選產品有異味、顏色過於鮮豔、死白或暗沉的，可能有過度添加物
第四招 常理判斷
如果結霜過多，有可能是在冷凍櫃中存放太久了
除此之外，高敏敏表示，除了熱量，鈉含量也是火鍋陷阱之一，衛福部建議每日鈉總攝取量不宜超過2400mg （=6g的鹽），不過基本上喝兩碗熱湯就會超標，因此給出5個吃火鍋的建議，「總結來說，想要健康不卡油的朋友改成蔬菜湯底、吃食物原型」。
1.湯底選擇普通清湯
建議選擇大骨、蔬菜、昆布等，另外想喝清湯得趁放料之前，下肉之後就不要喝
2.多吃蔬菜，少加工食品
3.主食選擇麵類 能全穀類的更好
白飯可以替換成高纖維的根莖類食物，熱量約是白飯的一半
4.選擇低脂肉品 避免高油脂肉片
避開高油脂的霜降牛、梅花豬、五花肉、培根片
以低脂的雞肉、里肌肉、牛腱、鯛魚片為主
5.以天然辛香料調味為主
議選擇蔥、蒜、蘿蔔泥、辣椒，不要豆瓣、沙茶等，或是享用原味。（編輯：賴禹妡）
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