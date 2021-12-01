中信全壘打線炸裂　娜美級女神吐怨氣：被殘忍很多次了

中信兄弟取得「台灣大賽」三連勝，讓粉絲相當雀躍，亮眼的啦啦隊女神「短今」，也在社群平台發表心情，開心表示封王只剩最後一哩路，敵隊粉絲笑說「再這樣一直贏下去，在別人主場撒黃彩帶很殘忍耶」，她忍不住回嘴：「但是我們被『殘忍』了這麼多次！」讓球迷全都笑翻了。

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▲中信兄弟只差一場就奪冠，啦啦隊隊友「短今」坦言公司被殘忍很久了。（圖／翻攝直播畫面）

▲▼短今以性感泳裝別上粉紅絲帶，宣導防治乳癌公益活動。（圖／翻攝微博）

擁有娜美級身材的短今，不僅有甜美臉蛋，還有34D、25、35完美三圍，自從2016年加入中信兄弟Passion Sisters啦啦隊後，獲得新人王頭銜，2018年球季更擔任隊長，出版個人寫真書《今夏戀愛中》，在啦啦隊上人氣頗高。不過這幾年，短今加入中信兄弟後，連續5年闖進台灣大賽，4次拿到亞軍，被球迷狠虧是「安心亞」，難怪她心中積累怨氣。

▲中信兄弟勝利在即，短今開心不已。（圖／短今IG）