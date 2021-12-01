中信全壘打線炸裂 娜美級女神吐怨氣：被殘忍很多次了
中信兄弟取得「台灣大賽」三連勝，讓粉絲相當雀躍，亮眼的啦啦隊女神「短今」，也在社群平台發表心情，開心表示封王只剩最後一哩路，敵隊粉絲笑說「再這樣一直贏下去，在別人主場撒黃彩帶很殘忍耶」，她忍不住回嘴：「但是我們被『殘忍』了這麼多次！」讓球迷全都笑翻了。
記者江芷稜/綜合報導
2021-12-01 11:53:59
擁有娜美級身材的短今，不僅有甜美臉蛋，還有34D、25、35完美三圍，自從2016年加入中信兄弟Passion Sisters啦啦隊後，獲得新人王頭銜，2018年球季更擔任隊長，出版個人寫真書《今夏戀愛中》，在啦啦隊上人氣頗高。不過這幾年，短今加入中信兄弟後，連續5年闖進台灣大賽，4次拿到亞軍，被球迷狠虧是「安心亞」，難怪她心中積累怨氣。
中信兄弟昨（11月30日）順利取得三連勝，女神短連續po出球賽美照，喊話勝利在即，面對有人開玩笑說，在統一台南的主場取勝，有點殘忍，她罕見回懟「但是我們被『殘忍』了這麼多次！」獲得象迷瘋狂捧場，附和說「被殘忍這麼多次，終於輪到我們了」，有酸民因此對象迷留言不遜，她也理智回覆：「『你們象迷』我覺得這只是個案，要以偏概全的認為全象迷都是這種想法，我覺得滿殘忍的，至少我個人不會有這種想法。」