新住民獨自照養全家！獲南台中家扶中心授獎表揚

《四方報》報導，南台中家扶中心多年來幫助許多家庭，在近期頒獎給5戶自強家庭，其中有1名印尼籍新移民廖雪琴，因為丈夫罹患多重疾病，她獨自扛起一個家庭、教養2名孩子，並自學中英文並擔任翻譯工作，勤奮向上的態度令人佩服。南台中家扶指出，目前共扶助千戶家庭，今年籌措經費尚欠80萬元，盼外界能踴躍幫助。另外， 南台中家扶年度大型義賣活動跳蚤市場，將連續在12月4、 5、11、12日在家扶中心及大仁公園辦理，義賣所得均做為寒冬送暖經費。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-01 17:49:00
南台中家扶指出，廖雪琴的丈夫長年罹患小兒麻痺、高血壓、痛風及腎衰竭等疾病，除了負擔家庭經濟來源之外，還得栽培2名女兒的教育。她自己也自學中、英文並擔任外勞仲介翻譯工作，2名女兒除了需要透過工讀賺取生活費，還會利用寒暑假去偏鄉擔任課輔志工，相當有愛心。
南台中家扶每年辦自強家庭表揚，今年透過感恩餐會方式，邀受表揚的自強家庭聚餐、合影，一同分享喜悅。南台中家扶中心主任王金敦表示，自強家庭的共同特質就是他們面對挫折不畏懼、不停留於現狀，願意在困境中找方法，努力提升自身能力，突破種種限制。
今年受新冠肺炎疫情影響，有段時間難以探訪，南台中家扶目前扶助戶數達964戶，增加約60戶，扶助兒童數也增至80位。為幫助受助家庭減輕生活壓力，寒冬送暖提供「愛的禮物」，購買家用品和親子百寶箱；呼籲外界挹注捐款或捐贈五倍券，認捐愛的禮物每份1500元。