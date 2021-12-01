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逾2年沒回國遭除籍！指揮中心鬆綁健保、國民年金規定

▲因COVID-19疫情影響無法返臺民眾，中央提出全民健保及國民年金權益因應措施。（圖／指揮中心提供）
▲因COVID-19疫情影響無法返臺民眾，中央提出全民健保及國民年金權益因應措施。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-12-01 15:39:47

由於全球疫情仍有起伏，部分國人因出國滿2年，戶籍遭遷出，指揮中心表示，影響全民健保及國民年金之權益，考量疫情屬不可抗力，不可歸責民眾，為避免國人為了全民健保、國民年金不受影響而貿然返國，增加疫情傳播的風險，研擬相關因應措施，保障國人權益。

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衛福部社會保險司司長商東福表示，針對出境兩年戶籍遷出民眾，若109年1月1日因出境兩年遭戶籍遷出，致喪失健保資格，可向健保署申請，自退保之日起接續納保，繳納健保費；111年12月31日前返國且恢復戶籍者，衛福部也放參加健保認定，無需受6個月等待期限制，就可重新參加健保。

商東福說，至於國民年金部分，109年1月1日仍在保者，可向勞保局申請自「退保日」接續納保，並繳納保險費；109年1月1日至111年12月31日期間，如果有戶籍遷出或因疫情近3年每年未在國內居住滿183天者，也可以向勞保局提出申請從寬採計資格。

▲（圖／指揮中心提供）
▲因COVID-19疫情影響無法返臺民眾，中央提出全民健保及國民年金權益因應措施。（圖／指揮中心提供）
一、全民健保部分之因應措施：

可持續納保：109年1月1日當日在保者（不包括疫情爆發前已出國退保者），因出國2年以上，遭戶政機關遷出戶籍，致喪失納保資格，可向中央健康保險署提出申請自退保之日起接續納保，繳納保險費。
返國納保不須等待6個月：自107年1月1日起戶籍遷出國外且全民健保退保者，於109年1月1日至111年12月31日期間返國恢復戶籍時，得從寬自恢復戶籍之日參加全民健保，不受6個月等待期之限制。
二、國民年金部分之因應措施：

可持續納保： 109年1月1日當日在保者（不處理疫情爆發前已出國退保者），因出國2年以上，遭戶政機關遷出戶籍，致喪失納保資格，可向勞工保險局提出申請自退保之日起接續納保，繳納保險費。
年金給付權益不受影響：
老年、身心障礙、遺屬年金：可向駐外館處申請相關文件郵寄勞保局，經審核通過後續領。
基本保證年金：109年1月1日前，原按月領取老年基本保證年金或身心障礙基本保證年金者，於109年1月1日至111年12月31日期間，如有因疫情未回國致遭遷出戶籍或未能於近3年內每年在國內居住滿183天，可向勞工保險局申請從寬採計請領資格。（編輯：孫唯容）

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