逾2年沒回國遭除籍！指揮中心鬆綁健保、國民年金規定

我是廣告 請繼續往下閱讀
商東福說，至於國民年金部分，109年1月1日仍在保者，可向勞保局申請自「退保日」接續納保，並繳納保險費；109年1月1日至111年12月31日期間，如果有戶籍遷出或因疫情近3年每年未在國內居住滿183天者，也可以向勞保局提出申請從寬採計資格。
一、全民健保部分之因應措施：
可持續納保：109年1月1日當日在保者（不包括疫情爆發前已出國退保者），因出國2年以上，遭戶政機關遷出戶籍，致喪失納保資格，可向中央健康保險署提出申請自退保之日起接續納保，繳納保險費。
返國納保不須等待6個月：自107年1月1日起戶籍遷出國外且全民健保退保者，於109年1月1日至111年12月31日期間返國恢復戶籍時，得從寬自恢復戶籍之日參加全民健保，不受6個月等待期之限制。
二、國民年金部分之因應措施：
可持續納保： 109年1月1日當日在保者（不處理疫情爆發前已出國退保者），因出國2年以上，遭戶政機關遷出戶籍，致喪失納保資格，可向勞工保險局提出申請自退保之日起接續納保，繳納保險費。
年金給付權益不受影響：
老年、身心障礙、遺屬年金：可向駐外館處申請相關文件郵寄勞保局，經審核通過後續領。
基本保證年金：109年1月1日前，原按月領取老年基本保證年金或身心障礙基本保證年金者，於109年1月1日至111年12月31日期間，如有因疫情未回國致遭遷出戶籍或未能於近3年內每年在國內居住滿183天，可向勞工保險局申請從寬採計請領資格。（編輯：孫唯容）