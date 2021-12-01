30歲繼續端盤子！他困惑「為何中年仍做基層」 眾揭心態
追求更高的薪水與職位，一直是多數人的主要目標。不過卻有網友觀察到「越來越多30歲以上的人，甘願持續做基層工作」，讓他感到相當困惑。隨後也有不少過來人分享關鍵心態與考量原因。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 15:53:56
原PO在論壇PTT上發文提到「我發現近幾年來越來越多30歲以上的人，都還在做一些免洗的基層工作，例如超商店員、餐飲外場端盤子、手搖店員等，雖然職業不分貴賤，人各有志，但是現在數量感覺多到有些不可忽視，這些工作以往都是學生打工或者剛出社會的人在做的，怎麼感覺越來越多人選擇做一些簡單、沒有發展性的工作？」
貼文曝光後立刻有不少過來人回應「加3000升管理職，每天工時多3小時，根本不划算」、「其實是以前做基層工作的年輕人變中年人了，沒有技術力也不學習改變，就只能一直做一樣的工作」、「賺夠了不然就是看破了，可以養活自己不要給社會造成負擔就好」、「事實就是很多工作把工時、工作內容綜合考量起來都不如去領時薪」。
但也有另一派人持相反看法，「無聊出來工作交朋友的，不騙你，薪水不是重點，身家才是重點」、「超商遇到年紀相對大的八成都是店長自己來做，這年頭人有夠難請」、「其實不管職位高低，喜歡自己生活的人都是成功的」、「搭過一台計程車，司機說他是把公司收起來出來開的，現在是乘客出錢，帶他去以前他根本不會去的地方找美食與景點自娛，生活很愜意」。（編輯：潘毅）