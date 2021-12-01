購車最佳時機來臨！Gogoro11月掛牌創年度新高

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從整體電動機車市場來看，11 月 Gogoro 與 PBGN (Powered by Gogoro Network) 電池交換電動機車車款的累計掛牌數共 10944 輛（Gogoro 8722 輛 + PBGN 聯盟夥伴 2222 輛），較上個月成長 15.2%；PBGN 聯盟夥伴所有品牌的電動機車銷售量也全面正向成長，增長幅度介於 17.8% ~ 70.9% 之間，其他非 PBGN 聯盟品牌的主要電動機車廠商銷量皆較上個月萎縮。
電動機車 2021 年 11 月新領牌 11868 輛，與去年同月相比成長 32.6%，而燃油機車市場，11 月的掛牌數量和去年同月相比則下滑了 21.5％。尤其自今年 3 月至今，燃油機車每個月的新領牌數字與去年同期各月相比皆呈現負成長，顯示機車市場的消費趨勢，已經明顯地向電動機車板塊挪移。
今年 1 月至 11 月電動機車整體市場，Gogoro 與 PBGN 電池交換電動機車車款累計掛牌數共 75558 輛（Gogoro 63,383 輛 + PBGN 聯盟夥伴 12175 輛），在全年電動機車掛牌數 80122 輛中佔有率達到 94.3%，使用充電或是他牌電池交換方案的車款僅佔 5.7%。市場銷售數據反映出採用 Gogoro Network 電池交換系統的電動機車，無疑是最受消費者青睞的選擇。
今年 1 月至 11 月電動機車掛牌總數前三名品牌皆為 PBGN 聯盟夥伴，依序為：1. Gogoro 63383 輛、2. 宏佳騰 7228 輛、3. 中華 eMoving 2048 輛。其中 Gogoro 的 VIVA 車系（包含 Gogoro VIVA XL、Gogoro VIVA MIX 與 Gogoro VIVA）自七月以來，平均每月都有約 4000-5000 輛的銷量，也讓 VIVA 車系成為最受消費者歡迎的機車車種選擇！
政府政策與振興加碼、車廠積極投入研發 創造電動機車購車最佳時機
電動機車市場於下半年積極成長的主因包括：政府政策支持、政府補助加碼、各大車廠積極投入電動機車的研發製造、同時提出有競爭力的促案、並投入高能見度的廣告資源，輔以電動機車能源基礎建設已建置到位，進而發展出良好與完善的「選車、購車、用車」環境。
中央政府多次倡議「淨零轉型」相關議題，尤其在 COP26 聯合國氣候會議後，全球各國一致同意更積極地減少碳排放量，政府以支持電動機車產業向國際社會展現台灣對抗氣候變遷的決心。地方政府今年多有提供民眾新購電動機車與汰購電動機車的補助，深獲民眾好評，也連帶促成北北桃三個城市十月起陸續推出振興加碼方案，積極鼓勵消費者購買電動機車。
各大車廠相繼祭出具有競爭力的年度促銷、投入大量的廣告資源並推出新款電動機車，包含 Gogoro 在今年發表的 Gogoro VIVA MIX、Gogoro VIVA XL，PBGN 聯盟夥伴中華汽車發表的 eMOVING EZ1、宏佳騰 Ai-2 Gather 與其他電動機車車廠的新車款，皆推動今年整體電動機車市場銷售正向成長。今年各大車廠對於電動機車產品的廣宣投資量，2021 年 1 到 11 月幾乎是去年同期投資量的兩倍，包含傳統與網路廣告曝光、行銷、促銷活動，皆為電動機車市場加溫，讓消費者對於電動機車的認知與偏好程度增加。
能源基礎建設的完備程度，是消費者購車前最關心的議題。Gogoro Network 營運中的 GoStation 電池交換機櫃總數，已經來到 10248 個，與去年 11 月同期相比成長達 25.4% ; 而與營運量能息息相關的電池槽總數，也自去年同期的 68860 個增加至 90762 個，年度成長率高達 31.8%。Gogoro Network 與各行業配合建置「全台最密集」電池交換能源網路，若以單一通路來看，截至今年 11 月底，Gogoro Network 在台灣中油所部署的電池交換站，已增加至 482 個站點，較去年底成長 30.6%，電池槽總數也較去年攀升了 35.95% 到 14878 個。今年底前，搭配政府公共建設政策，預計在台灣中油部署完成 583 個站點，讓 43.6 萬 PBGN 車主可以縱橫都會、周遊全台，放心享受騎乘樂趣。
Gogoro 連續兩年榮獲 Frost & Sullivan 評選為「 年度全球最佳企業」殊榮；同時，亦在國際研究顧問公司 Guidehouse Insights 發布的《全球輕型電動車電池交換解決方案供應商排行榜》中，於國際上十四個電池交換系統中拔得頭籌，受評為此領域排名第一的領導者。Gogoro 屢獲國際知名獎項肯定，也是市場上最受消費者青睞的品牌。
全年最划算！北北桃皆祭出電動機車振興加碼補助方案8000 元
隨著北北桃皆提出電動機車加碼補助方案，且不排除環保署明年或將調整電動機車補助金額，即日起至 12/31「Gogoro Super Sale 超級購車季 」搭配政府補助與振興加碼，購買 Gogoro 電動機車加碼電池資費折抵優惠，專案最高可折抵 35600 元。北北桃市民購買 Gogoro VIVA BASIC，原價為 49980元，扣除中央與地方的汰購輕型電動機車補助 21000 元，並搭配面額 5000 的振興五倍券，最低入手價僅23980 元，相當於以比半價更低的車價購車！
詳細活動辦法請參考活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2021-nov-supersale/