紀言愷單挑毛加恩鬥牛！驚吐進籃球校隊「魔咒纏身」

TVBS八點檔大戲《機智校園生活》JR紀言愷在劇中飾演一名體育老師，同時也是籃球教練，近期率領籃球隊學生黃柏峰、王新凱，向毛加恩帶領的新北國王職業籃球隊下戰帖，以三對三鬥牛展開「愛無限公益籃球賽」。紀言愷一圓籃球夢，與職籃選手PK，他表示：「很榮幸，但要和他們挑戰我超緊張，且近期都在拍戲，沒有太多時間練球技，今天有特別提前抵達球場熱身練投球，希望比賽可以大展身手。」新北國王隊總經理毛加恩也讚賞JR紀言愷是被演藝圈耽誤的球員，他的體質、狀態都非常好。





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▲JR紀言愷（左）與毛加恩是舊識，卻未曾一起打過球。（圖／TVBS提供）

過去JR紀言愷與毛加恩曾在同一家經紀公司，不過兩人未曾打過球，JR紀言愷笑說我們兩個的LEVEL太不一樣表示：「他的HIGHLIGHT（指亮點精彩片段）在網路上我都有看，也會看他之前球賽，今天是來切磋，而且我帶著兩個同學，他們年紀其實更小，一起來跟職業選手討教。」





JR紀言愷談及自己過往籃球夢，是受到動漫《灌籃高手》影響，非常嚮往打籃球的運動員生活，而他國中、高中曾加入籃球隊，但每加入該校的籃球隊隔年即解散，讓他哭笑不得。平時也會投入籃球運動，此次與學生組隊，JR紀言愷談及過去打HBL公益全明星賽時，「前面兩次快攻感覺自己好像很厲害，第三次後發現歲月不饒人，歲月還是有在我們肺部留下痕跡的」，也透露以球技、跑位等技巧取勝，別和年輕人比體力。





12月18日新北國王主場開幕戰，《機智校園生活》演員群將到場同歡；《機智校園生活》新北國王籃球隊公益籃球賽，將於12月25日晚間8點於「2021愛無限感恩派對」播出精彩內容。





▲JR紀言愷（左起）率領王新凱、黃柏峰，挑戰三對三鬥牛。（圖／TVBS提供）