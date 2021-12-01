悚！新北情侶爆口角 男竟將女友臉壓入「小火鍋煮2秒」
新北市永和區傳出一對男女爆發口角後，男子竟在小火鍋店內將女方的頭，壓入剛上桌滾燙的火鍋裡至少2秒才鬆手，女子痛得尖叫引來店員注意，欲上前協助時發現動手的男子卻轉身走人，警方獲報到現場將人送醫，事後要求受害女子提供男友相關資料，他卻告知不願提告，也未提供男子的身份。
編輯中心／綜合報導
2021-12-01 21:04:15｜2021-12-01 21:06:14
新北市永和區一家連鎖小火鍋店，在11月29日時發生一對男女，兩人疑似因口角爭執，男方一時不滿，竟把女方的臉壓入剛上桌、滾燙的小火鍋湯中至少2秒，女方痛得在店內尖叫，店員見狀馬上拿著衛生紙要上前協助，卻發現動手的男子竟收拾東西準備離開。
事後店員協助女子報警、送醫，所幸治療後無大礙，警方透過店內監視器要進一步詢問男子資料，並通知其到案說明，該女子卻稱不願提告，也未提供相關訊息。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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