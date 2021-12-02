烏克蘭總統要求與俄直接談判　布林肯將會俄外長

我是廣告 請繼續往下閱讀
澤倫斯基指出：「老實說，頓巴斯（Donbass）的內戰已經持續8年，俄羅斯併吞克里米亞也已經8年。」他還說，並「不害怕」直接與俄羅斯總統蒲亭面對面談判。
澤倫斯基說：「我們必須談判，我知道我們有一支強大的軍隊。」
他也不忘呼籲，面對俄羅斯步步進逼，烏克蘭政治人物務必團結以對。
烏克蘭外交部昨天表示，俄羅斯已在烏國周圍、克里米亞半島以及親俄分離主義武裝分子佔領的2個東部地區集結多達11萬5000名部隊。
另一方面，一名美國外交官表示，布林肯（Antony Blinken）2日將與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在斯德哥爾摩的歐洲安全暨合作組織（Organization for Security and Co-operation in Europe）會議進行場邊會談。
針對俄羅斯當局在鄰國烏克蘭邊界軍事集結，北大西洋公約組織（NATO）各國外長今天在拉脫維亞首都里加（Riga）持續會商，尋求反制之道。
烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在會中籲請北約透過「明確與莫斯科溝通、準備好制裁方案及擴大軍事支持基輔」的三管齊下「嚇阻方案」，阻止俄羅斯入侵烏克蘭。（譯者：施施/核稿：林治平）1101201