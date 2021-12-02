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烏克蘭總統要求與俄直接談判　布林肯將會俄外長

▲烏克蘭總統澤倫斯基要求與俄方直接談判，以終結東部長達8年的內戰。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭總統澤倫斯基要求與俄方直接談判，以終結東部長達8年的內戰。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-02 06:23:38

（中央社基輔1日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭邊界緊張局勢不斷升級之際，烏克蘭總統澤倫斯基今天要求與俄方直接談判，以終結東部長達8年的內戰；美國國務卿布林肯明天也將會見俄國外長，商討應對之道。

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澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在國會年度演說中表示：「我們必須老實說，如果不與俄羅斯直接對話，我們就無法結束戰爭。」

澤倫斯基指出：「老實說，頓巴斯（Donbass）的內戰已經持續8年，俄羅斯併吞克里米亞也已經8年。」他還說，並「不害怕」直接與俄羅斯總統蒲亭面對面談判。

澤倫斯基說：「我們必須談判，我知道我們有一支強大的軍隊。」

他也不忘呼籲，面對俄羅斯步步進逼，烏克蘭政治人物務必團結以對。

烏克蘭外交部昨天表示，俄羅斯已在烏國周圍、克里米亞半島以及親俄分離主義武裝分子佔領的2個東部地區集結多達11萬5000名部隊。

另一方面，一名美國外交官表示，布林肯（Antony Blinken）2日將與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在斯德哥爾摩的歐洲安全暨合作組織（Organization for Security and Co-operation in Europe）會議進行場邊會談。

針對俄羅斯當局在鄰國烏克蘭邊界軍事集結，北大西洋公約組織（NATO）各國外長今天在拉脫維亞首都里加（Riga）持續會商，尋求反制之道。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在會中籲請北約透過「明確與莫斯科溝通、準備好制裁方案及擴大軍事支持基輔」的三管齊下「嚇阻方案」，阻止俄羅斯入侵烏克蘭。（譯者：施施/核稿：林治平）1101201

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