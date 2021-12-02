NOW早報／遭聲押禁見！林秉樞數度致歉高嘉瑜：是我不對

我是廣告 請繼續往下閱讀
高嘉瑜男友林秉樞遭控涉嫌於11月11日至13日對高嘉瑜家暴，還限制其行動，警方今日凌晨持拘票，在板橋馥都飯店逮補林男，並以傷害、強制罪嫌等移送檢方，新北地檢署晚間訊後認定其涉有重嫌，向法院聲請羈押禁見，晚間移往法院開聲押庭。
在移送的路途上，林秉樞面對大批媒體追問，先是向高嘉瑜道歉，再來否認外界傳聞的偷拍或不雅片，強調上述皆為事實，在警方詢問時，他也有都說，相關親密影片是由高嘉瑜掌鏡、並無外傳，也沒有偷拍其他女性，他也再次強調，他沒有拘禁對方，如果有的話，高嘉瑜怎麼可以參加母親告別式、又怎麼會到靈堂。
針對施暴部分，林秉樞又向高嘉瑜致上歉意，指出他個性不好，但高嘉瑜的個性也不好，私事他不便多說，但讓對方受傷他的確不對，不過他沒有拿影片恐嚇。
不過最後他卻稱，部分對他的指控是「操作」，還稱「嘉瑜、小馬（高嘉瑜前男友）已經贏了」，直喊放他一馬。
今日天氣／今轉乾冷！北東短暫雨 清晨下探13度溫差大
中央氣象局預報，今（2）日水氣偏少，降雨只有大台北、東半部的零星短暫雨，其他地方則是晴時多雲；溫度方面，今天西半部、東北部13至15度，花東地區15、16度，近山區及空曠地區有可能有更低的溫度表現，須注意保暖，白天高溫比起昨天稍有回升，北部、東北從16、17度，回升到接近20度，中南部也逐漸回到23至25度，花東地區也有21至23度，然而清晨低溫依舊，持續到週六都有輻射冷卻的影響，所以天氣方面，都還是偏涼，只是日夜溫差加大。
不敵疫情收攤！阿羅哈將走入歷史 最後2路線13日停駛
阿羅哈客運日前才傳出有財務危機，昨（1）日又有內部公告稱，因不敵新冠肺炎疫情影響營運，導致虧損，僅剩的兩條路線，均將在12月13日起停止營運，意即該公司將走入歷史。
阿羅哈在11月時曾傳出公司出現財務危機，沒想到，今日有一份內部公告指稱，該公司僅剩台北至高雄、台北至嘉義兩條路線，也將在12月13日起停止營運。
根據公告內容指出，預告工資為110年12月1日至110年12月31日止，資遣費近日會再和同仁們進行諮商。高雄市區監理所昨晚間證實此消息，不過相關細節仍需待12月3日股東會進行決議；阿羅哈客運公司則未做出回應。
47歲林志玲遭疑「生混血寶寶」有譜 經紀人回應了
剛過完47歲生日的「台灣第一名模」林志玲，2年前和日本男星AKIRA（黑澤良平）步入禮堂，獲得大批粉絲祝福。夫妻倆婚後定居東京，也常常在街頭被捕捉到恩愛逛街的畫面，林志玲只有工作時才回返回台北。近日林志玲連續在社群平台上分享「感謝文」，讓人網友瘋猜她和AKIRA做人成功，對此林志玲的經紀人回應了。
林志玲生日後發佈多篇文章，主旨都是在感謝生命、媽媽和粉絲，先是寫下「感謝母親，感謝生命。感謝每一顆真心～感謝每一個奇蹟～感謝無法逆齡的自己，一直勇敢，一直柔軟。感謝所有美好，都來得剛剛好。」隨後又再度發文說：「感謝未來。」讓網友猜疑林志玲可能已經順利懷孕。
對此林志玲的經紀人向《聯合報》否認，表示林志玲明年將推出《心玲小語 My Little Notebook》手帳型筆記本，因此只是想持續傳達正面能量，也透過社群平台和粉絲多多互動和分享心情而已。
中職／中信兄弟終於奪冠！辜仲諒：二十年磨一劍
中信兄弟昨（1）天以5:0擊敗統一獅，拿下台灣大賽冠軍，這也是中信集團睽違20年幫助台灣棒球，拿下最寶貴的冠軍，中信慈善基金會辜仲諒董事長表示：「這是二十年磨一劍，真的非常開心！」
賽事結束，辜仲諒在休息室跟林威助總教練相擁，他十分激動，現場球迷也高喊「辜仲諒！辜仲諒！」他也停下腳步回應。辜仲諒表示：「從中信到和信，雖然我當時沒有參與，不過現在到我們中信兄弟，在這七年的時間，我們終於拿下冠軍，算是二十年磨一劍，我想中間也經歷很多事情，但是就是要建立球隊的文化，我們想要贏球，就要有態度。」
辜仲諒也說，他在日本看12強賽，台灣擊敗韓國，之後有七千球迷到場，這就是台灣要靠棒球所發揮的實力。
百元剪髮怎都不漲價？「暗黑漏洞」曝 內行認了：早發現
百元剪髮近幾年頗夯，相比較格昂貴的髮廊，因為擁有便宜、方便且快速的優勢，深受不少大眾喜愛，不過，也常常有「技術沒有比髮廊好」的聲浪湧現。近日，就有網友討論「百元剪髮到底該怎麼漲價」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「百元剪髮顧名思義就是花百元剪頭髮，那他們漲價的時候，難道要改名成110元剪髮、120元剪髮這樣嗎？有沒有百元剪髮要怎麼漲價的八卦？」
貼文一出，網友紛紛回應「改成兩百元剪髮不就好了」、「百元平價火鍋都說是百元，但實際上也是一百多元，一貫手法」、「沒成本的東西，漲了就換家，聯合漲價就檢舉啊」、「百元剪髮已經沒什麼成本了還要漲價喔」。
不過，也有不少人透露「我家附近的早就漲了= = 招牌沒改」、「早就很多漲到150了，還是掛百元剪髮」、「很多都漲啦，都要120、130了」、「他可凹還是百元啊，就跟百元小火鍋一樣，也是一百多說是百元」、「早就發現很多都漲了，110、120一大堆，就是漲了10％欸」。（編輯：郭佩蓉）