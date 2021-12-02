林秉樞施暴想靠「網軍」洗白　徐巧芯：暗黑勢力到底多大

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徐巧芯認為，「高嘉瑜委員以及協助他對抗暴力的小馬，都公開指出『親眼看過他操作網軍』、『林秉樞威脅高嘉瑜若不聽話就用網軍搞死她』，再次證實了『塔綠班宇宙』的存在，以及對於一個政治人物來說即便是立法委員都對此束手無策的困境」。
徐巧芯指出，林秉樞母親的公祭冠蓋雲集，但出事後人人都撇清不熟。不少民進黨人表示林秉樞會透過臉書與他們「討論公共事務」，而對照林秉樞在媒體撰寫專欄評論時事，徐巧芯質疑，「如果林男只是在網路上以公開身分寫文章，高嘉瑜應不至於懼怕於此，明面上以『專欄作家』打造形象，但私下動用匿名帳號打擊異己才是真正的『實力』來源」。
徐巧芯並舉例，事件發生後，「Crazywinnie」帳號在PTT發了兩篇爆卦文帶風向，試圖扭轉輿論洗白林男、轉移焦點去傷害協助高嘉瑜的前男友。目前有消息爆料「Crazywinnie」就是「台獨機關槍」李柏璋，此人在綠營政界的的交友圈也很廣闊。
徐巧芯批評，林秉樞明明在綠營交友圈甚至某派系內相當活躍，一出事卻又秒被切割。「專欄寫手」或「網紅」的身分保留了一個灰色的空間，如果烏龍爆料、網軍被抓、失言...綠營的政治人物都可以輕易的撇清彼此的關係，然而需要他們幫忙的時候又可以輕易的請他們「幫忙」。
徐巧芯強調，「最大卻又仍然成謎的問題，在於沒有人清楚這個『暗黑勢力』的體系到底有多大？為什麼明明看不出來有什麼具體工作，林秉樞可以住一個月五萬的飯店、李柏璋可以開賓士通勤？『網軍吃飽飽，政治人物當沙包』的網路亂象，什麼時候才能被揭露並且停止？應該追查下去」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110