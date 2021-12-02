六都11月房市買氣超狂！全年移轉挑戰35萬棟　創8年新高

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年10月房市交易表現熱絡，帶動11月的建物買賣移轉棟數增溫，11月移轉棟數表現最突出的是新北市與高雄市，新北市11月移轉棟數又重新站回7千棟，高雄市則是11月移轉棟數4715棟，兩者都創下房地合一1.0上路後的新高，同時也是新北、高雄近71個月以來的新高量。
永慶房屋研展中心副理陳金萍也說明，今年自5月中旬全台配合三級警戒防疫政策，長達兩個多月的三級管制期間，造成整體交易量緊縮；累積年增量增加幅度一路從1至6月的24.6％逐步下滑，到1至9月累積年增率僅剩7.1％，但在疫情受到穩定控制，及各項經濟數據繳出亮眼成績後，房市買氣已逐步回溫，1至11月交易量年增7.1％，增幅呈現持平狀態，顯示疫情衝擊房市已減緩，逐漸從疫情的谷底走出。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐也表示，年底是傳統購屋旺季，加上今年疫情後的遞延買氣，第四季頗有「趕進度」的狀態；而過去基期較低的南台灣，適逢台積電設廠利多，彷彿久旱逢甘霖，讓首購族和置產族都積極出手，使買賣移轉棟數連續兩個月衝出同期新高。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，儘管房市管制、稅制新規定陸續啟動，不過低利、通膨危機、營建成本上漲等因素，讓市場資金持續流向不動產，而價格相對低、議題亮度高的區域受到青睞，成為房市熱點。
新北市11月的表現令人驚豔，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新北市包括板橋江翠北側、二重疏洪道右側、林口新市鎮等重劃區，都有為數甚多的建案交屋，加上新北市持續吸收首都台北的「脫北者」，不但提振買氣也拉抬價格，原本按兵不動的在地買盤，也因此感到恐慌，擔心晚買價格會更貴，因此不再等待，趕在年底前買個房子好過年，讓新北的市場買氣如「冬天泡溫泉，暖到不行！」
台中方面，北屯11月移轉棟數1001棟，是繼今年1月後，再度飛越千棟大關。陳定中表示，北屯許多上百戶大案，如「勝麗方城市」、「富宇飛翔」等案，都接連完工交屋，使北屯買賣移轉棟數睽違10個月再度破千；但台中11月的大亮點其實是在烏日，年增率高達314％，除了新案交屋潮帶動買賣移轉量外，當地還有娛樂購物城開發案、ATT土地標售案等話題，為房市增添未來性，推升近期的房市買氣。
另一方面，南部買氣也持續長紅。郎美囡分析，南部受惠科技園區、半導體企業設點話題，一再刷新價格三觀，房價低於北部及中部的價格優勢，持續引入投資置產買盤；新北市各重劃區、新市鎮的物件受首購族及換屋族支撐，觀望已久的買方擔憂未來在大台北地區買房更不易，趁低利進駐房市。
台灣房屋愛河之心加盟店店長林家福也表示，高雄買氣大爆發，主要是9月中開始，台積電進駐高雄的話題，進一步帶動整體房市遍地開花，過去高雄是工業城市，未來將逐漸轉型為高科技產業城市，包括路竹、橋頭科學園區、仁武航太產業園區、亞洲新灣區5G AIoT創新園區、台積電進駐楠梓等，都將帶進大量的就業機會，人口進駐之後，有租屋或買屋需求，未來高雄房市發展可期。
今年遭逢疫情，房市雖有部分影響，但買氣至年底出現絕地反彈，交易量有望突破35萬棟大關。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，時至年底，今年如無意外，交易量應能突破35萬大關，不過表面上市場資金湧現，交易量持續走高，可是在買方購買力沒有實質提升狀況下，價格仍是關鍵，若短期價格漲太兇，買盤也會因此受到影響。。
曾敬德也表示，目前房市交易熱絡，12月工作天數也較10、11月還多，12月移轉棟數有機會再向上推升，全年移轉棟數有機會挑戰35萬棟，不僅移轉棟數創下8年新高，若搭配房價表現來看，2021房市是「價量齊揚」的一年。
不過，張旭嵐也分析，房市急速加溫也是一種警訊，因此今年政府頻頻出招調控，從房貸、稅制等方面抑制過熱交易，若價格仍持續飆漲，不排除官方會進一步透過升息，或從銀行端加強風險管控謹慎放款，避免過度的墊高房價，導引市場朝溫和方向邁進。
陳金萍也提醒，全球經濟雖剛從疫情中獲得喘息，但南非新變種病毒Omicron又緊接來襲，讓疫情再度拉警報；假使新變種病毒升溫，導致經濟復甦脫離軌道，各國央行將可能重新審視緊縮貨幣作法，疫情是否反覆成影響全球經濟的重大變數；有購屋需求的民眾，需謹慎觀察國際情勢與疫情發展變化，審慎評估購屋需求、自身財務收支狀況及房價負擔能力等，審時度勢、量力而為。