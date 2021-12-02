官員浮報、挪用業務費用打公投？財委會率隊考察審計部
立法院財政委員會今（2）日原定審查攸關所得稅扣除額的「所得稅法」修正案，但鑒於近期民進黨政府官員被質疑，動用納稅錢、專機進行公投動員與宣傳，引發行政中立的嚴重爭議，國民黨籍財委會召委李貴敏因此臨時決定變更議程，改為前往審計部考察該部查核政府各機關辦理政策及業務宣導之預算執行情形成效。
記者羅婉庭／台北報導
2021-12-02 12:53:06｜2021-12-02 12:53:53
李貴敏表示，民進黨政府的大內宣、大外宣已引發人民長期詬病，更有民眾質疑相關經費是否浮編？甚或有無挪用一般業務費用充作大內宣或網軍使用？加上近期民進黨政府為公投的各類宣傳一波接一波，也引發廣泛爭議，因此財政委員會為貫徹立院監督職責，才決定考察審計部，了解上年度各機關辦理政策及業務宣導之預算執行情形及成效，作為後續審查預算及監督的參考。
李貴敏也說，公投是憲法賦予人民的權利，行政單位當然不能隨意動用人民的血汗錢為人民洗腦，拿公帑單為公投反方做宣傳，因此面對政府鋪天蓋地的動用國家資源，國會當然要好好監督相關預算使用情形。也要了解近年來政府執行各項大內宣預算的實際情況。