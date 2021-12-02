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福建舉行大面積停電演練　又引發兩岸開戰聯想

▲福建省官方11月30日在福州等地舉行「大面積停電事件應急演練」，這項演練卻在中國民間引發聯想。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲福建省官方11月30日在福州等地舉行「大面積停電事件應急演練」，這項演練卻在中國民間引發聯想。（示意圖／翻攝自Pixabay）

中央社

2021-12-02 15:44:06

（中央社記者邱國強北京2日電）福建省官方11月30日在福州、廈門、漳州、寧德四地，模擬超強颱風及「外部破壞」同步舉行「大面積停電事件應急演練」。但在近來台海局勢緊張下，這一演練引起部分中國民眾聯想。

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承辦這項演練的福建省發展和改革委員會表示，這是福建省近年來所組織規模最大的一次電力應急演練。

福建省發改委1日發布，這項「福建省2021年大面積停電事件應急演練」是由福建省「大面積停電事件應急指揮部」主辦，福建省發改委、國家電網福建省電力公司承辦，演練範圍涵蓋福州、廈門、漳州、寧德共4個地級市。

根據發布內容及中國媒體報導，這項演練啟動大面積停電事件第2級應急響應，展開搶險救援、電力恢復等應急處置。並分為監測預警、啟動響應、處置救援、響應結束4個階段。

其中提到，海島停電救援、危化企業停電應急處置、反恐與網路攻擊等應急處置科目的設置，特別體現了這次演練「聚焦新態勢、新環境、新熱點的敏銳性」。

同時，這項演練檢驗各地區、各單位應急物資、裝備、技術準備情況，強化了各級政府部門之間、政府與企業之間的協調聯動，以及各單位電力應急和風險防範意識，並有效提高各級指揮人員處置重大電力突發事件的能力。

然而，這項演練卻在中國民間引發聯想。香港明報報導，中國不少網友認為，因應颱風影響只是「藉口」，福建應是為因應「可能出現的台海戰爭」造成的停電作準備。其中有人還指「懂的都懂」、「信號很強烈」等語。

但也有網友說，今後惡劣天氣只會越來越多，福建又靠海符合邏輯，沒有必要胡亂聯想。

先前中國商務部發布通知，鼓勵家庭儲存生活必需品等後，一度被解讀為「武統前兆」，導致中國許多城市出現民眾大量囤積商品的窘狀。其後，中國網路更出現「預備役退伍軍人發召回」的簡訊，隨即先後被軍媒及中國國防部公開闢謠。（編輯：繆宗翰）1101202

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