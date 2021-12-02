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謝盈萱談家暴：不只男女之間　保護受害者「多說更傷」

▲謝盈萱擔任愛心定存大使。（圖／聯合勸募協會提供）
▲謝盈萱擔任愛心定存大使。（圖／聯合勸募協會提供）

記者羅凌筠/台北報導

2021-12-02 19:40:00

謝盈萱今（2日）出席2021愛心定存—定期定額勸募活動，私底下長年致力於公益，她對孩子的教育尤其重視，「偏鄉小孩吃住無憂，才有辦法繼續學習，另一方面也為未來社會做些預防和緩解。」對於近期立委高嘉瑜遭家暴事件，她認為暴力防治確實也是教育的一環，「不只是學校教育，也有家庭教育。」但認為自己並非當事人，也不認識對方，「就我淺薄的資訊來看，不要單一針對這個人，很多暴力不是男女之間，也有可能是同性配偶之間的。主要是要讓受害者好好有被安全保護的機制，給予他們空間，我們太過做什麼、說什麼，反而會造成更多壓力跟傷害。」

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▲聯合勸募秘書長朱紫碧（左起）、愛心大使謝盈萱、聯合勸募理事長鄭信真、主持人黃子佼支持公益。（圖／聯合勸募協會提供）
▲聯合勸募秘書長朱紫碧（左起）、愛心大使謝盈萱、聯合勸募理事長鄭信真、主持人黃子佼支持公益。（圖／聯合勸募協會提供）
生日和跨年夜同一天的她，31日將迎來42歲生日，問她有什麼生日願望？謝盈萱笑說：「其實我最近想要去考駕照，然後忙完之後要去環島一周，最想去花東玩玩走走。」被問到會想順道載朋友出去玩？她笑說：「我想可能要我先環島平安回來後，朋友才敢讓我載吧？！」

事實上，謝盈萱大學時期就有學開車的經驗，但當時的男教練只要她偏移一點點就不斷發出「欸欸欸！」的聲音，一整天下來讓謝盈萱內心產生陰影，甚至還做惡夢。後來因為自己機車騎得很好，便也沒覺得有考駕照的必要，直到近期才下定決心重拾信心，想當會開車的帥氣女生。

▲謝盈萱關注的弱勢團體包括老人及偏鄉孩童等。（圖／聯合勸募協會提供）
▲謝盈萱關注的弱勢團體包括老人及偏鄉孩童等。（圖／聯合勸募協會提供）
謝盈萱往年不太喜歡過生日，「我是個怕尷尬的人，而且也不會主動辦什麼生日派對，會想很多，比如說沒邀這個人或沒邀那個人會沒禮貌，所以索性就生日默默過。」摩羯座務實的她還提到，自己往年生日其實都在表演，今年也一樣會在新劇《人選之人—造浪者》拍攝中度過，自認能在工作中度過生日是「幸福」，她表示：「能表演給大家看又能賺錢，多好呀。」

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