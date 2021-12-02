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苗博雅：重啟核四正方扯統獨　不願回答要花多少錢

▲重啟核四案反方代表苗博雅（左）指出，正方不說重啟還要多久、還要花多少錢，卻扯到統獨也不願回答問題。（圖／中選會提供）
▲重啟核四案反方代表苗博雅（左）指出，正方不說重啟還要多久、還要花多少錢，卻扯到統獨也不願回答問題。（圖／中選會提供）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-02 21:05:07

中選會今（2）日舉行第四場「四大公投」意見發表會，第17案重啟核四案的反方代表台北市議員苗博雅說，基於財政紀律角度，核四已經賠了3000多億元，重啟核四就是要加碼投資，但正方卻不說重啟還要多久、還要花多少錢，卻扯到統獨也不願回答問題。

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苗博雅表示，重啟核四的公投理由書中，寫到「核四已經完工，3年可以商轉」，但核四根本沒有完工，2號機從來沒完工過、1號機號稱完工，卻花7年時間沒辦法通過原能會安全審查認證。說3年可以商轉，卻在公投說明會說5年，提案人黃士修應該有責任可以說清楚。

苗博雅指出，黃士修拿出核四重啟規劃書，但裡面沒有算環評時間、質調查時間，當地質調查時要拆部分設備，要如何同時進行，這聽起來一點都不科學，況且這份規劃書沒有人承認是誰寫，怎麼可能要再拿800多億來投資重啟。

苗博雅表示，正方說核四重啟規劃書是台電文件，但台電正式聲明是否認文件，就像是遇到「某某某說自己是國安會高層、人脈非常廣」，聽起來是否還蠻類似，到底文件是誰做的？若民眾投同意票，出問題時誰要負責？黃士修絕對不會出來負責。

「正方說不清楚續建要多少錢」苗博雅說，重啟預估要800億，台電評估要1000億，正方卻說500億元，有可能嗎？核四缺失罄竹難書，就像修不好的老爺車。核四應該在扁政府時代就要停工，但當年立委卻投案要續建，導致要全民負擔損失，若當時停工錢坑就不會那麼大。

苗博雅指出，過去有以核養綠公投，但通過後沒看過正方養出什麼綠能，卻還一直攻擊綠能。2014年馬政府時代選擇封存，當時已經損失3000億元，現在不應該繼續加碼，正方始終不說重啟要多少錢，只會過度美化體質，卻不提投資風險，還扯到統獨。

苗博雅表示，正方所有論述都是「賭徒心態」，全部美好願景都建立在核四能蓋完、能發電能安全，若前提不存在，這願景都不存在。正方一直說核電很便宜，可是去年台電發電成本，核能不是最便宜，包括燃氣、風力發電都比核能便宜，發電成本是浮動的。

如果發生福島級核災怎麼辦？苗博雅指出，台北市有智商157的外科醫生市長柯文哲，柯坦承在台大寫不出核災疏散計畫，現在到台北市當市長，有8萬公務員也無法有具題可行核災疏散計畫，在台灣反核、非核家園是跨黨派共識，2015年朱立倫選總也打出非核家園政見，侯友宜、林姿妙也沒有同意核四廠。

苗博雅說，假裝專業、扭曲現實，用過期資料欺騙人民的公投不能同意。核四花3000億元還沒辦法發1度電，7年試運轉無法通過原能會認證，無法同意失敗投資案要繼續投資，若大家是掌握預算審查權的民代，這樣案子可以再投資幾百億嗎？
 

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