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面對Omicron威脅　泰國總理：不會實施全國性封鎖

▲為了防堵COVID-19新變異株Omicron，各國紛紛縮緊入境規定。泰國總理帕拉育則表示，不會實施全國性的封鎖措施。資料照。（圖／shutterstock）
▲為了防堵COVID-19新變異株Omicron，各國紛紛縮緊入境規定。泰國總理帕拉育則表示，不會實施全國性的封鎖措施。資料照。（圖／shutterstock）

中央社

2021-12-03 06:09:38

（中央社記者呂欣憓曼谷2日專電）為了防堵COVID-19新變異株Omicron，各國紛紛縮緊入境規定。各界關心甫開放國際觀光的泰國是否會收緊措施，泰國總理帕拉育今天表示，不會實施全國性的封鎖措施。

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為了防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，泰國自去年4月封鎖國門，重創這個觀光大國的經濟發展。泰國11月起讓來自63個國家和地區完整接種疫苗的旅客入境可以免隔離。

泰國政府原先更打算簡化入境流程，12月16日起讓旅客入境落地核酸檢測改為ATK快篩檢測，不過面對新型變異株Omicron的威脅，泰國政府決定恢復核酸檢測。

而隨著越來越多國家縮緊入境規定和加強防疫措施，各界關心甫開放國際觀光的泰國是否會跟進，帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）今天表示，嚴格的封鎖措施是沒有必要的，泰國不會實施全國性的封鎖。

帕拉育指出，在經濟發展和公共衛生安全之間要找到一個平衡點並不容易，在顧及經濟和觀光旅遊的前提下，政府會採取最合適的措施，以確保民眾的安全。

不過原先預計要在明年1月中可以重新營業的酒吧、卡拉OK和娛樂場所，可能必須要延後開放，帕拉育說，政府還必須要再觀察1個月，如果貿然開放，之前的努力可能都會徒勞無功。

泰國從12月1日起禁止來自波札那（Botswana）、史瓦帝尼（Eswatini）、賴索托（Lesotho）、馬拉威（Malawi）、莫三比克（Mozambique）、納米比亞（Namibia）、南非（South Africa）以及辛巴威（Zimbabwe）旅客入境泰國。

來自這8國以外的非洲國家旅客無法參加沙盒計畫，入境泰國必須隔離14天，隔離期間須進行3次核酸檢測。

而從11月15日至今已有783名來自非洲的旅客入境泰國，泰國移民局和公共衛生部試圖聯繫這些人，希望他們再度接受核酸檢測。（編輯：黃自強）1101202

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