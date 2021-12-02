找對象要注意！「6面相」特徵控制慾強　具恐怖情人潛力

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所謂下三白眼是指，下半部眼白的面積比較大，這種特質的人眼睛比較邪，心機重，很會佈局傷害其他人，一般人遇到一定要特別小心。
2．白狼眼：
白狼眼又稱吊白眼，這類人眼睛面露凶光，通常也跟下三白的眼睛很像，白眼球面積大，配合面相臉頰比較凹陷，構成白狼特質，其特質控制慾強，欺負弱小。
3．眉毛由粗變細：
眉毛由粗變細的人，尤其眉尾很細很睎疏的對象，情緒上頭時可能會要脅對方。
4．鼻樑凹陷，鼻孔小：
此種特質的人肚量很小，講話不中聽，心機比較重，很愛比較，好勝心強，也喜歡說謊，也容易情緒激動傷害人。
5．嘴唇有痣與+牙齒參差不齊：
嘴唇有痣的人講話比較厲害直接，再搭配牙齒亂就容易會有言語暴力，或者重度說謊吹噓的狀況。
6．兩頰凹陷+額頭高+禿頭：
這種特質的人得失心很重，得不到的他會毀掉對方，而且會抓住女性特點，說話看似誠懇但其實賊頭賊腦，一旦你有弱點被他抓住你會不斷被攻擊與騷擾。（編輯：鍾怡婷）
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