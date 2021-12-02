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找對象要注意！「6面相」特徵控制慾強　具恐怖情人潛力

▲命理老師曝6面相特徵，恐有成為恐怖情人的潛力。（示意圖／翻攝Pexels）
▲命理老師曝6面相特徵，恐有成為恐怖情人的潛力。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-02 22:51:24

近年來不論男性、女性，都需要小心約會暴力，若是對方經常情緒失控，就要注意自身安全，而除了從日常的蛛絲馬跡看對方的個性外，命理專家小孟老師也分享，6面相特徵可能代表控制慾強。

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▲命理專家表示，除了日常生活中的個性外，也可以透過面相來觀察對方是否有恐怖情人的特質。（示意圖／翻攝Pexels）
▲命理專家表示，除了日常生活中的個性外，也可以透過面相來觀察對方是否有恐怖情人的特質。（示意圖／翻攝Pexels）
1．下三白眼：

所謂下三白眼是指，下半部眼白的面積比較大，這種特質的人眼睛比較邪，心機重，很會佈局傷害其他人，一般人遇到一定要特別小心。

2．白狼眼：

白狼眼又稱吊白眼，這類人眼睛面露凶光，通常也跟下三白的眼睛很像，白眼球面積大，配合面相臉頰比較凹陷，構成白狼特質，其特質控制慾強，欺負弱小。

3．眉毛由粗變細：

眉毛由粗變細的人，尤其眉尾很細很睎疏的對象，情緒上頭時可能會要脅對方。

4．鼻樑凹陷，鼻孔小：

此種特質的人肚量很小，講話不中聽，心機比較重，很愛比較，好勝心強，也喜歡說謊，也容易情緒激動傷害人。

5．嘴唇有痣與+牙齒參差不齊：

嘴唇有痣的人講話比較厲害直接，再搭配牙齒亂就容易會有言語暴力，或者重度說謊吹噓的狀況。

6．兩頰凹陷+額頭高+禿頭：

這種特質的人得失心很重，得不到的他會毀掉對方，而且會抓住女性特點，說話看似誠懇但其實賊頭賊腦，一旦你有弱點被他抓住你會不斷被攻擊與騷擾。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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