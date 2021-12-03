追拉法葉艦犯罪所得！汪傳浦妻士林不動產　下周二拍賣

我是廣告 請繼續往下閱讀
士林分署本年度最終回的123全國聯合拍賣會將於7日下午3時舉行，拍賣標的除了汪妻名下房產外，另包括傳真機、傳真事務機、辦公室事務機器、電腦周邊設備及多筆不動產。
汪傳浦為法國湯姆笙公司在台代理商，因在拉法葉艦採購案中與前海軍上校郭力恆向法商收取5.2億美元，2000年間遭最高檢察署鎖定，王傳浦因此逃亡海外、長年遭通緝，2015年間死亡，北院判決公訴不受理。
檢方為追回汪家在海外的不法所得，最高檢察署陸續向瑞士、列支敦士登、奧地利、英屬澤西島、盧森堡、英屬曼島等國透過司法互助請求凍結61個帳號，金額約8億2070萬元。
法務部也修正《刑法》「沒收新制」規定，將單獨宣告沒收規定的適用及追討範圍，從被告本人擴大至第三人以及不法所得變得之所有不法財產與資金。
2016年7月1日沒收新制上路首日，最高檢察署立即對汪家等6人的不法所得向法院聲請單獨宣告沒收，以及有部分不法所得流向第三人Euromax公司、Sableman公司、Luxmore公司的帳戶也一併聲請宣告沒收。本金部分，扣掉檢方已執行郭力恆的2875萬美元後，最高法院迄今總計裁准追討汪傳浦犯罪所得本金4億8719萬餘美元（約新台幣135億餘元）確定，孳息部分發回高院更裁。
士林分署先前執行汪家妻子兒女遺產稅欠稅案，已拍賣汪家不動產，扣除稅額後，將餘款2400萬餘元交由北檢沒收入庫。此外，北檢囑託台北分署拍賣汪傳浦位於台北市金門街的房產，今（2021）年5月以3201萬元賣出。