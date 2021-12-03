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追拉法葉艦犯罪所得！汪傳浦妻士林不動產　下周二拍賣

▲已故軍火商汪傳浦妻子名下房產，士林分屬將於12月7日法拍，底價7454萬元。（圖／檔案照，取自刑事局官網）
▲已故軍火商汪傳浦妻子名下房產，士林分屬將於12月7日法拍，底價7454萬元。（圖／檔案照，取自刑事局官網）

記者潘千詩／台北報導

2021-12-03 13:20:36｜2021-12-03 13:21:52

追拉法葉艦弊案犯罪所得，已故軍火商汪傳浦妻子名下的不動產，將於12月7日遭法務部行政執行署士林分署拍賣，底價新台幣7454萬元。

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不動產拍賣公告顯示，台北市士林區至善路二段的建物及基地所有權人為汪傳浦妻子葉秀貞，此不動產位於外雙溪生活圈，環境清幽環境，鄰近故宮博物院、東吳大學。

士林分署本年度最終回的123全國聯合拍賣會將於7日下午3時舉行，拍賣標的除了汪妻名下房產外，另包括傳真機、傳真事務機、辦公室事務機器、電腦周邊設備及多筆不動產。

汪傳浦為法國湯姆笙公司在台代理商，因在拉法葉艦採購案中與前海軍上校郭力恆向法商收取5.2億美元，2000年間遭最高檢察署鎖定，王傳浦因此逃亡海外、長年遭通緝，2015年間死亡，北院判決公訴不受理。

檢方為追回汪家在海外的不法所得，最高檢察署陸續向瑞士、列支敦士登、奧地利、英屬澤西島、盧森堡、英屬曼島等國透過司法互助請求凍結61個帳號，金額約8億2070萬元。

法務部也修正《刑法》「沒收新制」規定，將單獨宣告沒收規定的適用及追討範圍，從被告本人擴大至第三人以及不法所得變得之所有不法財產與資金。

2016年7月1日沒收新制上路首日，最高檢察署立即對汪家等6人的不法所得向法院聲請單獨宣告沒收，以及有部分不法所得流向第三人Euromax公司、Sableman公司、Luxmore公司的帳戶也一併聲請宣告沒收。本金部分，扣掉檢方已執行郭力恆的2875萬美元後，最高法院迄今總計裁准追討汪傳浦犯罪所得本金4億8719萬餘美元（約新台幣135億餘元）確定，孳息部分發回高院更裁。

士林分署先前執行汪家妻子兒女遺產稅欠稅案，已拍賣汪家不動產，扣除稅額後，將餘款2400萬餘元交由北檢沒收入庫。此外，北檢囑託台北分署拍賣汪傳浦位於台北市金門街的房產，今（2021）年5月以3201萬元賣出。

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