高嘉瑜私密片遭掌控　朝野籲修法最重關5年、得併罰300萬

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范雲表示，自己在立法院已提出防制性私密影像專法。法案內容有三大重點：第一，影像要能立即刪除；第二，要能立即下架；第三，要有完整的被害人保護服務，包括保護令與心理諮商等。
而包含未經同意散布他人性私密影像者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金。但散布人於散布時不知該性私密影像未經被害人同意者，不在此限。意圖散布而持有前項性私密影像者，處2年以下有期徒刑、拘役，得併科新臺幣50萬元以下罰金。但持有人不知該性私密影像未經被害人同意者，不在此限。查獲之前二項影像，不問屬於犯罪相對人與否，沒收之。意圖營利犯第一項至第二項之罪者，依各該條項之規定，加重其刑至2分之1。第一項至第二項之罪，須告訴乃論。
王婉諭則提出數據，根據衛福部每4年進行一次的「台灣婦女遭受親密關係暴力最新調查報告」中，顯示女性親密伴侶暴力終生盛行率為 19.62 %，意味每5名女性中有1人在一生中可能遭受親密關係暴力，顯示了此種暴力的普遍性在社會上的每個人、每個角落都可能發生。
王婉諭也說，根據衛福部保護司的統計，親密關係型態的家庭暴力案件，近10年來始終有超過8成的受害者是女性，整體通報案件數也微幅上升，一方面反映出台灣近年來通報意識的提升，但同時，我們也應同步檢視，被害人遭遇家庭暴力事件後會所需的多樣扶助，第一線的人力、資源是否充足。
王婉諭說，目前法規上的不足，現行法規針對數位性暴力防制，仍存在重大缺漏，被害人面對未經同意散佈私密照片、影像時，僅能以《刑法》第 235 條散佈猥褻物品罪提告，除了刑度過輕之外，最大的問題是該條保護法益為「社會風化」，與被害人被侵害的「性隱私權」、「性自主權」法益，並不相當；更嚴重的是，欠缺被害人保護、事前防止影像散佈及事後下架機制的法律規範。
王婉諭表示，有鑑於《侵害性私密影像防制條例》專法的必要性與迫切性，正在研擬專法，務必讓所有身受數位性暴力行為威脅的被害人，有更周全的保護。
而換臉A片事件爆發後，法務部為防範「深偽」技術淪為犯罪工具，修正《刑法》，增訂「散布性私密影音罪」、「製作或散布他人不實性影音罪」、「製作或散布他人不實活動、言論、談話罪」，如販售牟利最重可判7年，上月17日已陳報行政院。
根據修正草案，法務部在《刑法》妨害秘密罪、使用電腦使用罪2罪章內，「增訂」與「修正」犯罪態樣並「加重」罰責。
《刑法》315條之1，加重處罰竊錄性影音罪，最重處4年6月有期徒刑，若有散布竊錄性影音行為，最重處5年有期徒刑；《刑法》315條增訂之4「散布性私密影音罪」，規定未經他人同意，而散布、播送、交付或以他法供人觀覽其性影音或電磁紀錄，最重處2年以下有期徒刑。
《刑法》第315條增訂之5「製作或散布他人不實性影音罪」，最重可處5年以下有期徒刑，若有意圖營利之情形，最重可處7年以下有期徒刑。
《刑法》第28章「妨害秘密罪」罪章，修正為「妨害秘密及性隱私罪」罪章；《刑法》第36章「妨害電腦使用罪章」，增訂362條之1「製作或散布他人不實活動、言論、談話影音罪」，最重處3年有期徒刑，若意圖營利，最重處5年以下有期徒刑。