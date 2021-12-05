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走路痛轉戰螢光幕藏感動意義　邀「狼人殺女神」突破自我

▲走路痛（左下）與藝級玩家一起替「狼人殺女神」篠崎泫（右）轉職成音樂製作人。（圖／走路痛IG）
▲走路痛（左下）與藝級玩家一起替「狼人殺女神」篠崎泫（右）轉職成音樂製作人。（圖／走路痛IG）

娛樂中心/綜合報導

2021-12-05 14:00:00

33歲的YouTuber走路痛原本是一名小說創作者，擁有「宅文創說書人」的封號，後來因為拍攝介紹繪本《爺爺的天堂筆記本》的影片爆紅，讓他毅然決然投入全職YouTuber。近來走路痛邀請音樂團體「藝級玩家」，一起幫助完全沒有樂理概念，也沒有學過樂器的「狼人殺女神」篠崎泫轉職成音樂製作人，坦言這是一路拍片以來，難得大膽的突破。

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▲篠崎泫有狼人殺女神的封號。（圖／篠崎泫IG）
▲篠崎泫有狼人殺女神的封號。（圖／篠崎泫IG）
走路痛曾就讀淡江大學資訊傳播學系，畢業後就從事電子商務社群編輯，而私下對文字、看小說極具熱忱的他，一直都有「作家夢」，時常透過寫小說來自我滿足，當時走路痛一直思索如何在熱情與生活之間取得平衡，因為無論是擔任業務還是文案企劃，似乎都是為了公司而賣命，而其實他內心最想要完成的，就是成為別人的心靈雞湯。

走路痛在某次下班時靈感乍現、文思泉湧，愛看動物星球頻道的他，開始將獅子、火龍果聯想在一起：「如果你不是主流，不符合社會體系，獅子後來就開始流浪。」從被流放的軟弱雄獅，敘述遭遇生死磨難、經歷違抗命運後找到生存目標的過程，走路痛於2016年出版《獅子與火龍果》一書，兼職成為小說家，他笑說已經算是「半圓夢」了！

▲走路痛於2016年出版《獅子與火龍果》一書，兼職成為小說家。（圖／走路痛IG）
▲走路痛於2016年出版《獅子與火龍果》一書，兼職成為小說家。（圖／走路痛IG）
不過對於走路痛而言，這不是真正的轉職，後來他發現比起看小說，閱聽人更著重視覺帶來的體悟，於是他開始拍攝影片，經營「走路痛WalkTone」頻道，希望能宣傳自己的創作。老天爺看似特別眷顧走路痛，才著手沒多久，他介紹繪本《爺爺的天堂筆記本》的影片在臉書上掀起熱烈迴響，並衝破百萬點閱，這也是他轉職成YouTuber的關鍵原因，走路痛憶起這段往事，透露背後還藏著「感動的意義」：「出版社寄公關書給我，我就做影片，結果作者的女兒竟然私訊我說她很感動，連繪畫師也有轉貼分享。」讓走路痛瞬間意識到，原來已經可以全職投入自媒體，好好經營屬於自己的頻道。

走路痛的影片內容多元，包括書籍分享、音樂文字創作、遊戲、桌遊和寵物等，坦言最喜歡音樂創作，自己負責寫詞、「藝級玩家」幫忙作曲，表示雖然遊戲主題的音樂成本、耗工會比較高，不過成品也較容易帶來驚喜與意外。至於拍片方式，走路痛透露會先「體驗」再寫腳本，最後就著手拍攝：「通常畫面是以我個人的想像去處理，這也是比較難與他人分工、外包剪輯師的原因。

▲走路痛分享轉職成為YouTuber的心路歷程。（圖／走路痛IG）
▲走路痛分享轉職成為YouTuber的心路歷程。（圖／走路痛IG）
轉職成功的走路痛，近來特地邀請藝級玩家，一同替對音樂稍微生疏的篠崎泫，轉職音樂製作人，他表示這次頻道難得大膽嘗試，從確認音樂、寫歌到現場錄唱，都是一大挑戰，除了謙虛表示自己有點怯場、不會主持之外，也肯定篠崎泫在螢光幕前的穩定度，包括唱功和談吐：「果然是常上綜藝節目的人，感覺可以多朝音樂方面做創作，是很優秀也很好相處的人。」

▲走路痛（左二）大讚篠崎泫（中）在螢光幕前非常穩定。（圖／走路痛YouTube）
▲走路痛（左二）大讚篠崎泫（中）在螢光幕前非常穩定。（圖／走路痛YouTube）
另外，走路痛意外發現天堂M遊戲這次也有以「轉職」做為主題的創作，表示對於廠商的創意、遊戲內的歌詞、字卡呈現、字幕或是調色，都讓他相當佩服。值得注意的是，天堂M上個月轉職活動獲得熱烈迴響，玩家們意猶未盡之餘，天堂M也將迎來四週年，12月會再祭出第二波轉職，有9大職業可以選擇，讓玩家們都十分期待。

▲走路痛發現天堂M遊戲也有以「轉職」做為主題的創作。（圖／遊戲橘子提供）
▲走路痛發現天堂M遊戲也有以「轉職」做為主題的創作。（圖／遊戲橘子提供）
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