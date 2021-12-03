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《天堂M》IP異業結盟有看頭　跨界聯名各個都是大咖

▲一款遊戲能長盛不衰，除了不斷有改版、優化活動之外，異業結盟也能創造話題，增加品牌忠誠度、吸引新玩家加入。圖為新竹攻城獅林力仁介紹天堂Ｍ主題日。（圖／NOWnews資料照片）
▲一款遊戲能長盛不衰，除了不斷有改版、優化活動之外，異業結盟也能創造話題，增加品牌忠誠度、吸引新玩家加入。圖為新竹攻城獅林力仁介紹天堂Ｍ主題日。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-12-03 21:00:00

一款遊戲能長盛不衰，除了不斷優化活動之外，異業結盟也能創造話題，增加品牌忠誠度、吸引新玩家加入，像是《天堂M》由遊戲橘子與韓國遊戲商NCSOFT共創新局，一直以來周邊聯名商品與跨界IP異業結盟都很有看頭，除了讓玩家感受新鮮感、增加品牌忠誠度外，還能吸引不同領域的玩家一塊兒加入，一直以來都在手遊界保有一席之地，也帶動業績不斷成長。

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《天堂M》不只是重磅手遊，更是超級IP與一個世代的回憶，也是台灣手遊史上最具指標性的產品，強調原汁原味移植線上遊戲《天堂》的遊戲體驗到手機，跨時代的手遊操作模式，不減當年冒險樂趣， 玩家持續在遊戲中扮演王族、妖精、騎士與法師等職業，在亞丁大陸進行冒險。

從端遊到手遊，天堂玩家滿心期待，回顧《天堂M》上市當天韓國NCSOFT執行長金澤辰、橘子集團執行長劉柏園，與代言人陳金鋒和聶永真共同出席站台，場外更有異業合作伙伴台灣大車隊的《天堂M》主題計程車，不僅氣勢如虹相挺，也跑遍大街小巷深植人心。

遊戲橘子也公開伺服器啟動後的成績，包括開服瞬間上線人數達 18 萬人，36小時內累積排隊登入人數超過116萬名會員，最高同時上線人數21.5萬人，創下亮眼佳績，而這股天堂熱潮同樣一路從手遊夯到周邊跨界商品。

在跨界聯名商品部分，一卡通就推出5款《天堂M》經典角色妖精、騎士、魔法師、王族、死騎，並採版面封存隨機販售的方式，增加了收藏的樂趣，玩家們也掀起線上互換交流風潮。不僅如此，購卡隨機贈送虛寶，還有機會參加抽獎活動，獨得價值60萬台幣的紅色變身卡死亡騎士黃金。

另外還攜手THERMOS膳魔師，推出台灣限量版聯名保溫瓶，讓玩家體驗騎士、法師、王族及妖精隨侍在旁，任何時刻都能補充水份、展現活力。不僅如此，聯名效應不斷發酵，《天堂M》也特別與台灣可果美合作，打造瓶瓶皆含虛寶的限量經典紅水和橙水包裝，讓人會心一笑。

在虛擬通路方面，《天堂M》與PChome合作推出專屬的「槍手限定箱」，DIY精美的紙作武器，「限量買就送」果然成功在論壇上引起討論；這樣還不夠，《天堂M》更攜手中華電信，只要使用 Google Play 電信帳單代收服務，就有機會抽獨家虛寶。

▲▲搶搭雙11熱潮，《天堂M》在2018年與PChome合作推出專屬的「槍手限定箱」，DIY精美的紙作武器，「限量買就送」成功在論壇上引起討論。（圖／截取自天堂M官方Youtube頻道）
▲▲搶搭雙11熱潮，《天堂M》在2018年與PChome合作推出專屬的「槍手限定箱」，DIY精美的紙作武器，「限量買就送」成功在論壇上引起討論。（圖／截取自天堂M官方Youtube頻道）
眾多的跨界聯名商品使《天堂M》話題不斷，而IP強強異業結盟更讓人耳目一新、想忘也忘不了。像是跨產業結合傳統文化，霹靂布袋戲一哥素還真成為《天堂M》另類「代言人」，好幾次站台《天堂M》的限定活動。力挺《天堂M》「暗黑騎士」，推出「限時素還真變身」、限時合作副本的限定任務，只要玩家過關到最後，便可跟戰甲版素還真變成盟軍一起打怪。

▲《天堂M》周邊聯名商品與跨界異業結盟一直都很有看頭。圖為遊戲橘子與霹靂布袋戲再度合作，推出2款台版獨家限定變身。（圖／遊戲橘子提供）
▲《天堂M》周邊聯名商品與跨界異業結盟一直都很有看頭。圖為遊戲橘子與霹靂布袋戲再度合作，推出2款台版獨家限定變身。（圖／遊戲橘子提供）
《天堂M》的玩家精神也跨足運動賽事，冠名贊助新竹街口攻城獅球隊結盟雙方IP聯手創造商機，搭配遊戲最新改版主題，於賽場外打造「騎士道」視覺球迷入口、幫球迷們披上《天堂M》聯名款「騎士盔甲球衣」征戰，入場球迷也有機會獲得由《天堂M》與攻城獅聯名的球員卡。

不論是《天堂M》推出聯名商品或是跨界攜手電商業者、球隊、車隊做活動，甚至是串聯傳統文化，與素還真成「盟友」、開啟「媽祖副本」獲得大甲鎮瀾宮過火加持平安符，又或者是讓玩家也瘋狂的慶祝活動，每項都話題性與獨特性十足，還能吸引不同領域的玩家一塊兒加入，也難怪即便競爭者眾，《天堂M》能一直在台灣手遊界歷久不衰、保有一席之地。

▲▲2019年大甲媽祖遶境進香活動，《天堂M》用實際行動參與，人氣七大職業角色組成史上最狂遶境團，與信眾一同徒步10公里跨越兩縣市。（圖／遊戲橘子提供）
▲▲2019年大甲媽祖遶境進香活動，《天堂M》用實際行動參與，人氣七大職業角色組成史上最狂遶境團，與信眾一同徒步10公里跨越兩縣市。（圖／遊戲橘子提供）
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