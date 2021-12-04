濱崎步腳踝手術後復出　親報平安要粉絲別擔心

日本17LIVE攜手亞洲天后濱崎步舉辦選秀活動「17LIVE 4th Anniversary meets 濱崎步歌唱新星發掘選秀」，日前在東京都內進行了決選及優勝者、準優勝者結果發表的直播節目，她一開場就看到大量問候打招呼的留言，發現有台灣、香港等海外各地粉絲都在線上，留言關切她的腳傷，濱崎步親自向粉絲報平安，要他們別擔心，「腳很好，沒問題」。





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▲濱崎步公布選秀結果，對新人表現非常讚賞。（圖／17LIVE提供）

直播中播放了決選時精彩片段，10位參選者傳達了各自懷抱的音樂夢及挑戰自我的決心，濱崎步現場講評說：「能感受到每位都很熱愛唱歌，有想透過自己歌聲傳達一些想法」，現場才敲定結果，加碼選了2位準優勝得獎者，並列第二名的是兩位男LIVER「Satoponn」和「Onsen_tomato」，壓軸的優勝者則是男LIVER「yositaka_song」，他的表現獲評審一致好評，濱崎步笑說，「我們自然就被他的聲音吸引，覺得聽到能感動人的聲音，我和近藤還開心到歡呼喊出來」，結果一公布，三個人的粉絲開心狂道賀。





濱崎步和3位獲選者透過多人連線派對功能線上互動，Onsen_tomato開心語帶哽咽說：「這次選秀像是我人生的分水嶺，原想如果沒獲選是該放棄音樂這條路了，現在可以自信說音樂是我今後要走的路。」優勝者yositaka被問為何身穿西裝，他說其實剛下班還沒回到家，是在公司附近的網咖等待直播公布結果，他說自己由媽媽獨自撫養長大，這次決心做挑戰是做音樂9年來第一次，重新感受到做音樂持續堅持的重要，今後想透過音樂好好展現魅力，也希望能帶給有音樂夢的年輕人一點希望和鼓勵。直播現場的評審們笑說：「yositaka你該不會明天就向公司遞辭呈了吧？別太急，一步一步來。」yositaka連忙搖頭說，「不會辭職，終於站上了起跑線，我會好好加油」。



