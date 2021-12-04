左捧男神古天樂、右攬最強小三　澳門賭王卻因習近平入獄

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提到香港黑幫，多數人最直接聯想到的便是電影《古惑仔》，而現年47歲、出生於澳門的周焯華正是當前古惑仔們最崇拜的一個人，他年紀輕輕就跟了當時澳門賭業大亨「崩牙駒」尹國駒從事「疊碼仔」的工作，負責介紹賭客到賭場中，再進行借貸服務，當時他最擅長的就是到碼頭港口向路人詢問是否有「缺錢需求」，再以仲介身份帶人進入賭場內，二十出頭的他就靠著能言善道引來不少幫派內弟兄的關注。
1998年5月11日，澳門警方拘捕時年46歲的尹國駒，當年《時代周刊》稱他為「澳葡末期的教父」，原因是尹國駒身為澳門最大的黑社會組織「14K」頭目，權力甚至大過當年的澳督，在整個東南亞地區聲名顯赫、呼風喚雨，然而「崩牙駒」卻因參與黑社會、放高利貸、洗黑錢、擁有軍火，以及非法賭博等罪名被判刑13年10個月。當時只是個小角色的周焯華不像他人躲起來避風頭，反倒多次到獄中探望尹國駒，也因此得到了對方的賞識，更借助尹國駒的關係、資金與勢力，建立起他的太陽帝國，待「崩牙駒」刑滿出獄時，當年這個靈敏的小弟儼然成為了新一代的亞洲賭王。
周焯華看準機運的好眼光第一步用在討好崩牙駒上，第二步便是搭上網路發展的時代，將博弈產業從線下移植到線上。2006年，澳門博弈業收入超過拉斯維加斯，成為「世界第一賭城」，周焯華看準了網際網路的發展性，靠著過人的商業腦袋，他經營起「太陽城」博弈網站，不僅提供各式各樣的賭博賽局，更靠著真人莊家開牌直播，吸引大批中港澳賭客進入，這些賭客們只要註冊登錄網站，就能邊看影片邊看開牌直播，滿滿的參與感讓賭客們欲罷不能，而太陽城財源滾滾同時也創造一年10億的驚人利潤，就連前賭王何鴻粲的四房梁安琪與周焯華開始了緊密往來，至此已無人敢小覷一手建立起「太陽城集團」的周焯華。
億萬富翁、花花公子、大企業家 他不是「布魯斯·韋恩」而是洗米華
有人說「常在河邊走，哪有不濕鞋」，憑周焯華過人的商業眼光，自然是知道太陽城集團與他的榮華富貴不能全依托在博弈業上，於是太陽城集團的跨領域投資便在大大獲利後開始了，最為人所知的不是周焯華入股餐飲業、化妝品、房地產，而是他選擇了「娛樂圈」，大有想擺脫出身貧困、擠身上流社會之意，誠如高譚市樂見「布魯斯·韋恩」的出現，長相瀟灑倜儻又坐擁百億身家的洗米華，自然是被香港娛樂圈張開雙臂熱烈歡迎了。
多年來，「花心大少洗米華」周旋於正宮陳慧玲及小三Mandy Lieu（劉碧麗）之間，頗讓娛樂圈津津樂道。提到劉碧麗，眾人便會直接聯想到她就是那名「最強小三」，她不僅身材姣好有著混血外貌，轟轟烈烈闖入香港娛樂圈後便與「大仁哥」陳柏霖談起戀愛，只是在與周焯華相識後，便火速拋下黃金單身漢陳柏霖，不顧「洗米嫂」的存在，與周焯華打得火熱，在震驚演藝圈後更不顧外界反對，接連替他生下三女一子，頗有藉子女逼退正宮陳慧玲的意味在。
周焯華與正宮陳慧玲、小三劉碧麗的三角戀情轟動娛樂圈，因為周焯華在2014年爆出婚外戀後竟然完全不避嫌，與劉碧麗兩人常高調出席飯局，甚至替她買下價值2億港幣的西半山豪宅「珒然」當作愛宅，而劉碧麗跟原配陳慧玲的搶夫大戰當時也被評為21世紀「最強小三爭奪戰」，不過這場世界大戲最後在男方堅持不與正宮離婚，小三只能黯然退出而落幕。
檯面上搶夫大戰是落幕了，但檯面下的交鋒卻從未止息，據傳劉碧麗當時收下了11.8億的「分手費」後便拿來購買國外一座莊園，攜家帶眷的隱居英國，今年母親節更發文感嘆「作為一個有四個孩子的母親，這對我來說，是一個痛苦的時刻」；而「洗米嫂」陳慧玲則高調曬出與洗米華的全家福照發文稱自己是「幸福的一家人」，大有宮鬥贏家的耀武揚威感。
除了身旁永遠不缺亮眼女伴，旗下「太陽娛樂文化」更曾簽下許志安、吳奇隆、曾國祥、薛凱琪等人，而他在香港娛樂圈的投資也讓他與電影業大亨向華強、大咖男神古天樂等人兄弟關係匪淺，自2011年開始，周焯華陸續投資、製作近65部電影，包括《湄公河行動》、《紅海行動》、《澳門風雲2》、《掃毒1》、《掃毒2》、《危城》等，總票房高達130億港幣（約新台幣463億元），其中古天樂是洗米華公司投資最多的一位演員，有11部之多。古天樂還曾是太陽城集團的形象代言人，並替該集團十週年慶典站台，就連周焯華本人也被稱為「澳門古天樂」。
紅黑真能通吃？亞洲新賭王成也博奕、敗也博奕
然而這次新一代賭王「洗米華」登上媒體版面卻不再是娛樂版的花邊新聞，而是因為涉嫌在中國境內開設賭場，成立跨境賭博犯罪集團遭到逮捕。只是早有擔心「涉水濕鞋」憂慮的周焯華怎麼會被逮捕呢？其實過去他在拓展事業版圖的同時，也經常向中國共產黨獻忠，不僅投資拍攝愛國電影《湄公河行動》、《紅海行動》，在疫情爆發初期就以太陽城集團名義向湖北疫區捐贈3000萬澳門幣，今年河南暴雨洪災也以個人名義捐款300萬元澳門幣，不難看出他不斷「投名狀」的用意自然是想保住自身。
過去，向來親中的洗米華被認為是中國安插在港澳的棋子，不僅曾任中共廣東省第11屆政協委員，並出席過2015年的廣東省「兩會」，2015年時還被委任為「澳門特別行政區政府文化產業委員會委員」，同時擔任澳門地區「中國和平統一促進會名譽顧問」。於是，作為澳門賭場大亨，周焯華和黑幫脫不了關係，跟中國共產黨也脫不了關係。
作為最大的賭博集團，地下錢莊討債放款、來路不明的金源必須洗錢等都是他們的業務範圍，而靠著網路直播參與線上賭博的中國貪官更是大有人在。只是今年中國提倡「共同富裕」，習近平想將澳門打造成金融中心，打擊賭博業是勢在必行，但更多人猜測的是，因為周焯華是江澤民、曾慶紅的白手套，這次抄了太陽帝國的行為無非是要摧毀政敵的經濟基礎，最好還能從周焯華手中拿到中國高官的VIP名單，查清誰是賭客、誰在非法洗錢。
而如今習近平的親信直接動用中國警政系統將人在澳門的周焯華拘捕下來，一向在娛樂圈內不翻車的好兄弟古天樂，這次在「大是大非」的難題下星路是否會受牽連、未來挹注他拍攝電影的資金是否還存在，也讓外界眾說紛紜；而過去「最強小三」劉碧麗在得知消息後也連忙抵押掉兩人在香港的豪宅，急忙套現為周焯華還債，看似舊情火花還沒熄滅。
只是諷刺的是，周焯華在2019年曾公開表示贊成「送中條例」，支持逃犯條例落實，曾經靠著博奕業從古惑仔擠身上流社會的他，最終也因為博奕業被黑吃黑而狼狽入獄，未來會有什麼樣的發展更是讓外界保持關注。