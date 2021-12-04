老K屠龍2個月後「無預警道歉」 親口證實離開薩泰爾
脫口秀演員老K前陣子被龍龍指控霸凌，「龍K之亂」曾轟動一時，儘管當時被博恩懲處無限期停薪，仍堅決向龍龍道歉，怎料雞排妹與經紀人康姐親自揭發龍龍真面目後，老K一夕間從始作俑者變成了功臣，許多粉絲也期待他可以重返薩泰爾公司螢光幕，不過相隔2個多月後，他卻無預警拋出離職震撼彈。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-04 14:45:00
老K日前在臉書上寫下：「大家一直想知道頭到底有沒有接回去，也是時候出來做個說明了，將近3年來我們從博恩夜夜秀２開始、狗屎寫手一直到炎上，一起經歷了很多，現在我決定暫時告別去外面試試，希望有一天我們還會再一起創作更好的東西，薩泰爾再見。」最後也不忘呼籲大家繼續支持炎上，認為台灣需要更多人正確理解此文化。
老K透過影片說出這些日子以來的心聲，坦言與同事們一起創造了很多回憶和作品，而現在已經到了「該下車」的時候，也替自己無法獨當一面的部分感到愧歉，許多粉絲看到後都相當不捨，紛紛湧進留言區，還能看見好友賀瓏的身影：「兄弟，有空的話記得回來。」作家健吾則上前勉勵：「加油！堅持不容易，在這個世道，可以活著，就是勝利。」
※【NOWnews 今日新聞
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