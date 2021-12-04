高雄公投宣講立委邱議瑩壓軸　呼籲鄉親投下4個不同意

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蘇貞昌表示，重啟核四若發生核災，北北基宜桃千萬人將「無處逃」；三接若遷到台北港，管線將經過人口密集區；公投綁大選則恐重演「開票到半夜」的亂象；另台美關係史上最佳，因此呼籲民眾要投下4個不同意票，守護台灣。
邱議瑩指出，高雄1年發電約500億度，才使用約280億度，其餘電力都南電北送。但未來台積電在高雄設廠後，將無餘裕再將電力北送、填補北部電力缺口。若三接遷離公投過關，「南部鄉親得用肺部幫北部發電」。
邱議瑩也認為自己要用的電自己發她呼籲民眾 12月18日用「四個不同意」決定國家台灣的下一步，要用科學、專業推動建設，平衡各方意見並負責任地做出對國家有利的決定。
陳吉仲表示，2012年前總統馬英九政府開放含萊克多巴胺美牛進口，台灣人美牛消費量是美豬4倍，至今無發生任何食安問題。20年來豬價穩定、台灣豬自給率創新高，對開放萊豬配套，有養豬產業百億基金來確保養豬產業競爭力。
陳吉仲說，台灣要走向世界，必須遵守國際標準，若反萊豬公投通過，台灣經貿發展將重傷。陳其邁也針對南電北送對南部空污及產業發展不公平，呼籲高雄人務必要為台灣接軌國際投下關鍵的「4個不同意」。
陳其邁也與高雄民進黨籍市議員一同上台，從核四、遷移三接、反美豬及公投綁大選等議題論述要投「不同意」的重要;尤其南電北送對南部空污及產業發展的不公平，呼籲高雄鄉親務必要為台灣接軌國際投下關鍵的「四個不同意」。