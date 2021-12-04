COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

高雄公投宣講立委邱議瑩壓軸　呼籲鄉親投下4個不同意

▲民進黨立委邱議瑩今天壓軸在旗山糖廠芭娜娜探索露營區舉辦公投說明會，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁與農委會主委陳吉仲等人站台助講，呼籲投下「4個不同意」守護台灣。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）
▲民進黨立委邱議瑩今天壓軸在旗山糖廠芭娜娜探索露營區舉辦公投說明會，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁與農委會主委陳吉仲等人站台助講，呼籲投下「4個不同意」守護台灣。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-12-04 15:54:31

民進黨四大公投案高雄宣講說明會由8位立委接力舉行，今(4)日天軸最終場由立委邱議瑩舉在旗山芭娜娜露營區舉辦公投說明會，邀請閣揆蘇貞昌、高雄市長陳其邁、農委會主委陳吉仲站台宣講，呼籲鄉親投下「4個不同意」，現場吸引逾3000人到場支持。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲今天的公投說明會在旗山糖廠芭娜娜探索露營區舉行，現場吸引逾3000人到場支持。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）
▲今天的公投說明會在旗山糖廠芭娜娜探索露營區舉行，現場吸引逾3000人到場支持。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）
今天的公投說明會在旗山糖廠芭娜娜探索露營區舉行，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、高雄市長陳其邁、市議員林富寶等人都到場站台助陣。主持人是市議員邱俊憲、市議員擬參選人林慧欣，呼籲市民催票並提醒今年8月28日前滿18歲的青年都可以公投並要踴躍投票。

▲立委邱議瑩呼籲民眾12月18日用「四個不同意」做出對國家有利的決定。。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）
▲立委邱議瑩呼籲民眾12月18日用「四個不同意」做出對國家有利的決定。。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）
蘇貞昌表示，重啟核四若發生核災，北北基宜桃千萬人將「無處逃」；三接若遷到台北港，管線將經過人口密集區；公投綁大選則恐重演「開票到半夜」的亂象；另台美關係史上最佳，因此呼籲民眾要投下4個不同意票，守護台灣。

邱議瑩指出，高雄1年發電約500億度，才使用約280億度，其餘電力都南電北送。但未來台積電在高雄設廠後，將無餘裕再將電力北送、填補北部電力缺口。若三接遷離公投過關，「南部鄉親得用肺部幫北部發電」。

邱議瑩也認為自己要用的電自己發她呼籲民眾 12月18日用「四個不同意」決定國家台灣的下一步，要用科學、專業推動建設，平衡各方意見並負責任地做出對國家有利的決定。

陳吉仲表示，2012年前總統馬英九政府開放含萊克多巴胺美牛進口，台灣人美牛消費量是美豬4倍，至今無發生任何食安問題。20年來豬價穩定、台灣豬自給率創新高，對開放萊豬配套，有養豬產業百億基金來確保養豬產業競爭力。

陳吉仲說，台灣要走向世界，必須遵守國際標準，若反萊豬公投通過，台灣經貿發展將重傷。陳其邁也針對南電北送對南部空污及產業發展不公平，呼籲高雄人務必要為台灣接軌國際投下關鍵的「4個不同意」。

陳其邁也與高雄民進黨籍市議員一同上台，從核四、遷移三接、反美豬及公投綁大選等議題論述要投「不同意」的重要;尤其南電北送對南部空污及產業發展的不公平，呼籲高雄鄉親務必要為台灣接軌國際投下關鍵的「四個不同意」。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
45.63%54.37%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀