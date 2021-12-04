每兩天就有1人身亡！交通部宣導自行車騎士安全騎乘

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近5年自行車交通事故死亡人數不斷攀升，每2天就有1位自行車騎士死亡，騎士如何保障自身安全，避免事故的發生，安全騎乘觀念的落實就顯得格外重要。交通部道安會吳木富執行秘書表示，根據統計，腳踏自行車、電動自行車、電動輔助自行車發生交通事故30日內死亡及受傷人數已連續5年逐年攀升，自行車死亡人數105年為187人，至109年已增加至245人，升幅達31%。
而受傷人數105年為14,908人，109年為20,030人，升幅34%。經分析發生於路口及路段所佔比例各約5成，案件主要肇事原因為未注意車前狀況、未依規定讓車、左轉彎未依規定、違反號誌管制、未保持行車安全間隔等。就年齡來看，自行車死亡人數中，高齡者佔6成以上。再細分腳踏自行車、電動自行車及電動輔助自行車死亡人數，以電動自行車成長幅度最大。
交通部表示，將滾動檢討自行車安全規定、加強稽查，提升國人自行車安全騎乘觀念，將持續透過工程、宣教及法令修正等措施，強化民眾正確騎乘自行車觀念與應遵守之交通規則，並且提升自行車行車環境的安全。
交通部說明，自行車從騎車衣著、裝備到騎車行為，每個環節都攸關著自行車騎士的人身安全，透過多元管道的行銷推廣，期望民眾能建立起正確自行車騎乘觀念。