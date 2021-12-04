農曆11月來了！年末把握一波好時運　生肖幸運指數報你知

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事業：運勢逢沖的月份，此時不適合有大動作，暫且觀望，但是也不要氣餒，現階段最重要的是穩住腳步！
愛情：可能工作需要、或許朋友邀約，但仍要少去聲色場所，以防爛桃花纏身。
財運：財運看俏，規劃接下來的理財方向，若有不錯的投資機會，不妨好好把握！
牛流月★★★
事業：在工作上很有幹勁，適合與別人談生意、合作，容易馬到成功，很有收穫。
愛情：感情上，單身者的桃花不旺，可靜待機會；有伴者則容易有小摩擦，以退為進感情才會長久。
財運：財運一般，但利於憑借技術而獲利，能得長輩關照，但略有勞頓和壓抑。
虎流月★★
事業：職場不見好運，人我是非較多的月份，工作中收斂些，太過急進會使自己陷入四面楚歌的境地。
愛情：本月愛情讓你破費，可能在為了拉對方一把，或是穿著打扮上花了不少錢。
財運：財運不彰，本月投資理財保守為要，不妨將焦點放在健康養生上。
兔流月★★★★
事業：在工作方面想法較多，適合與人談生意或提新案，也會有不同的合作機會。
愛情：桃花趨旺異性緣佳，但戀人之間易發生爭執，宜彼此相互理解、多些忍讓。
財運：無論投資或學習，或多或少都有額外花費，不過這些在未來都可望「加倍奉還」；此外，聖誕新年假期亦有些額外開支。
龍流月★★★
事業：工作運勢還行，新的任務做起來會比較艱難一些，不妨主動向他人請益。
愛情：愛情相處會有小衝突，多微笑氣氛會得到緩和，多忍讓可讓關係更和諧。
財運：財運穩中求進，但要精打細算一些，歲末年終小筆支出不少，控制消費以免損耗存款。
蛇流月★★★★★
事業：職場發光發亮，會有一些不錯的合作項目，也有晉升、調任、外派的機會。
愛情：考驗的月份，感情可能會有些變化或波動，需要共同的默契與理解來解決。
財運：財運見好，宜選擇熟悉且專精的領域，並積極參與運作，可別只想要翹著二郎腿等著收帳。
馬流月★
事業：謀事多有阻力和波折，容易受到嚴格的約束，自身不可衝動，謹慎為好。
愛情：心性不定會影響到現在的情誼，自己胡亂想太多更可能會讓情況變得複雜。
財運：本月財運較為不利，人情往來的開銷會比較大，別為了面子失了裡子。心意才是最珍貴的，而不是買多貴重的物品，要量力而為。
羊流月★★★
事業：有些耗時費力、是非多的事，沉著應對才有望順利進行下去。
愛情：與其他異性相處要把握好尺度，避免因為自己不恰當的行為而引起誤會。
財運：整體運勢普通，幸有財星加持，若能做到精打細算，將錢花在刀口上，將利於緩和緊張的經濟情況。
猴流月★★★★
事業：工作上對細節深思熟慮，在統籌規劃上才能提高做事效率。
愛情：感情運勢較差，口角偏多，可別得理不饒人，以免造成感情危機。
財運：財運不錯，本月較能敏銳的覺察市場變化，隨時根據市場的波動，來調整自己在投資上的應對措施。
雞流月★★
事業：做事有筋疲力盡的感覺，業務進展停滯，凡事還需沉著努力應付。
愛情：桃花春風，會有不少異性在身邊出現；但切莫花心，以免兩面不討好。
財運：本月財氣低落，容易出現越理財、財越少的情況，一些看起來很有賺頭的投機性標的，千萬不要沾。
狗流月★★★
事業：工作將出現不少變數，若不全力以赴，很可能功敗垂成。
愛情：要注意容易出現第三者，也要謹記不能與異性合作投資或有金錢瓜葛，否則會「因財失義」，甚而捲入複雜關係。
財運：本月財運宜保守謹慎，持盈保泰，以免白白浪費了一年辛苦經營的成果。
豬流月★★★
事業：謀定而後動，倘若意氣用事而輕舉妄動，很可能被對手乘虛而入。
愛情：若有戀愛打算，可尋求長輩介紹，或於進修場合中留意身邊人。建議先從朋友開始，多溝通瞭解，日後發展方能長久。
財運：財運較差，有較多的客觀條件掣肘，難以發揮理財優勢，不如且走且看。（編輯：鍾怡婷）
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