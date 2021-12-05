孫協志路考秒被扣分氣炸　楊繡惠自暴自棄想賣車

中視週日綜藝節目《飢餓遊戲》今（5）日推出「飢餓駕訓班」遊戲，讓主持群重溫考駕照的新手「快樂時光」，結果藝人們看到各種考題瞬間崩潰。王仁甫多年前曾考取大客車執照，身為「老司機」的他原本信心滿滿，唯一的罩門就是頻頻忘記打方向燈，倒車入庫又壓線，孫協志則是上車忘記跟教練打招呼，就遭扣分，讓他崩潰氣喊：「你們這是哪門子的考試啊！」





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▲孫協志（右）忘了和教練打招呼，馬上被扣分。（圖／中視提供）

明明都有駕照，但藝人路考仍狀況不斷，像是徐凱希第一關直線車道就壓線，加上忘記和教練問好，不到一分鐘就扣了不少分數，孫協志直搖頭：「這駕照是真的有考過嗎？」許孟哲也傻眼：「這些人上路實在太可怕。」考照時要承受教練在旁緊盯的巨大壓力，徐凱希開到懷疑人生：「心好累喔，好想離開這，我為什麼要接這個通告？」





看徐凱希開車讓人捏把冷汗，王仁甫還搖頭大嘆一定沒人敢坐她的車，許孟哲則開玩笑說：「這一集播出後妳的保險會變貴。」輪到三帥上場時，面對考照測驗各個都臉色一沉。慘不忍睹的分數連楊繡惠也自暴自棄：「我決定回去把車子賣掉，以後都騎腳踏車。」





▲有大客車駕照的王仁甫（右），被認為是老司機。（圖／中視提供）

在遊戲「兩人三腳追逐戰」，因為若按照身高分隊，兩組女生就會落單，怕戰力會不均，許孟哲率先跳出來：「這樣2組女生很可憐，那不然我選女生，你們猜拳贏的跟我。」沒想到陳敬宣當場拒絕：「可是我們可以耶。」許孟哲熱臉貼冷屁股瞬間爆氣：「你懂不懂禮貌啊，我還不是為了節目好看！講話給我客氣一點，我告訴妳！」王仁甫則繼續火上加油：「人家不想跟你啦！」場面亂成一團卻讓人看了直想笑。



