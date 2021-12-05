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外資法人搶豪宅！無貸款2.9億買「頂禾園」當余文樂鄰居

▲天母地區指標性豪宅「華固天鑄」，就位於天母圓環旁，地點相當卓越。（圖／記者賴志昶攝）
▲天母地區指標性豪宅「華固天鑄」，就位於天母圓環旁，地點相當卓越。（圖／記者賴志昶攝）

記者賴志昶／台北報導

2021-12-05 10:08:10

外資回來了嗎？根據房仲業者觀察，近期豪宅市場出現不少外資法人購屋案例，松山區豪宅「華固名鑄」，一口氣成交15樓兩戶，總金額約4.4億元，每坪208萬元，買家為境外法人「塞席爾商紅岩投資」，並以無貸款買進；另外，曾因港星余文樂入住而聲名大噪的中正區豪宅「頂禾園」，近期也傳出僑外資公司無貸款買入13樓戶，總金額2億8921萬元。

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房仲觀察指出，今年有不少交易以境外法人購入豪宅，華固天鑄25樓由英屬維京群島商翔綾購入；「西華富邦」17則由英屬維京群島商君德買下；此外，「信義首席公館」於年初時，23、24樓分別由英屬維京群島的3家公司，以約13.8億不貸款買下4戶，不僅買得積極，出手也頗為豪氣。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，根據內政部統計，今年前十月外國人含外資法人買國內不動產共1069棟，去年同期966筆，目前比去年同期多103棟，年增1成，不過近年平均都在1200至1300棟左右，目前看來差異並不大。

▲近五年外國人取得國內建物棟數。（表／台灣房屋彙整）
▲近五年外國人取得國內建物棟數。（表／台灣房屋彙整）
張旭嵐指出，近年豪宅市場有不少登記開曼群島、英屬維京群島、塞席爾商、薩摩亞商的購屋案例，這些都是屬於境外法人公司，因為隱密性高，不受外匯管制，在這些國家設立的法人，可以免繳營業所得稅、營業稅、印花稅，因此有免稅天堂之稱。

張旭嵐稱，外資回台購置不動產，房地合一稅持有兩年內處分課45％，逾兩年為35％，雖然比本土法人比較嚴苛，不過可以減少資金直接用個人名義從海外回來衍生額外的稅務風險，因此過去成為不少海外台商，事業經營和資金調度的規劃之一。

張旭嵐分析，市場還有不少僑外資公司購買豪宅交易，包括買家為僑外資公司「安立國際投資」無貸款買入中正區豪宅頂禾園，13樓戶，2億8921萬元、每坪180萬元，共216.74坪；另外，包括也是僑外資的明山投資買「帝景水花園5」、泰三投資買「敦南御所」、天河投資買「碧湖畔」等，這些僑外資，都以現金買進豪宅，顯示富豪偏好以不貸款的方式，做資產配置。

張旭嵐說明，頂禾園是頂新集團頂禾開發的豪宅，屋齡僅6年，樓高20層，一樓一戶，共19戶，近捷運忠孝新生站，位處靜謐的臨沂街高級住宅區，最高單價為17樓216萬元，因有知名港星余文樂入住而聲名大噪，頂新魏家也在今年初購入11樓，近年中高樓層交易單價落在170萬元上下。

張旭嵐補充，所謂的僑外資，其實就是外國人或華僑投資人在本國所設立公司，雖然一樣有海外資金背景，但由於在台灣是有合法登記的法人，因此購置不動產的房地合一稅，在今年修法後，兩年內一樣是45％，二到五年35％，逾五年則降至20％，在處分不動產時，有多一層長期持有的稅制優勢。

▲2021年外資、僑外資法人購置豪宅案例。（表／台灣房屋彙整）
▲2021年外資、僑外資法人購置豪宅案例。（表／台灣房屋彙整）

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