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斯洛伐克43人團訪台　王定宇：今年是台歐關鍵發展年

▲ 斯洛伐克經濟部政務次長葛力克今（5）日率領43人訪問團訪台，規模及層級近20年來最高。（圖／新頭殼）
▲ 斯洛伐克經濟部政務次長葛力克今（5）日率領43人訪問團訪台，規模及層級近20年來最高。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-12-05 18:18:24

斯洛伐克經濟部政務次長葛力克今(5日)率領43人訪問團訪台，規模及層級近20年來最高，意義重大，民進黨立委王定宇表示，如果將 2019 年定義為台美關係的快速升溫年，那今年就是台灣和歐盟的關鍵發展年。

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王定宇指出，斯洛伐克經濟部政務次長佳雷克（Karol Galek）所率領的斯國官、研、產、學代表總計43人訪問團，今日搭乘專機抵達台灣，這是斯洛伐克派遣訪台規模及層級近20年來最高，意義重大。

他提到訪團成員包括斯洛伐克經濟、外交、教育科研暨體育、創新及能源局、商務局、投資局及國家科學院等共18位跨部會高階官員，並有涵蓋太空、生技、半導體等斯國政府力薦且兼具產能及研發實力的 25 家優秀廠商代表。

王定宇表示，此次訪台有二大議程，一是台、斯首次官方層級次長級會議，二是兩國將舉行跨部會層級的經濟合作諮商會議，包括科技部、經濟部、教育部、交通部等官員參與，就供應鏈與其他經貿等交流議題洽談合作。

而首屆台斯次長級經貿諮商會議將延續之前已有共識的議題，針對貿易、投資、電動車、智慧城市、中小企業數位化、新創合作、創新研發等進行討論，尋找台斯經貿進一步合作可能性，擴大雙邊關係。

王定宇指出，跨部會層級會議部份，台、斯二國將共同召開「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」，分別由「經貿」及「教育、科研與觀光」兩個議題工作小組，探討促進台斯兩國經貿投資、教育、文化及觀光等多元層次夥伴關係。

王定宇也提到，訪團也將透過斯洛伐克投資商機論壇、B2B商業洽談會及相關參訪，進一步拓展台斯經貿投資、產業對接與供應鏈安全等合作，共同打造穩健強韌的民主供應鏈。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

民進黨立委王定宇。 圖 : 翻攝王定宇臉書
民進黨立委王定宇。 圖 : 翻攝王定宇臉書

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