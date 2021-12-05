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譬喻彰中男學生像「哈巴狗」　彰化副縣長林田富致歉

▲彰化縣副縣長林田富昨天出席彰化女中校慶，致詞時譬喻彰化高中男學生是「哈巴狗」引起反彈，對此，林田富今天表達歉意並說，男人打拚要像獒犬，回到家面對女性要像哈巴狗。（圖／中央社）
▲彰化縣副縣長林田富昨天出席彰化女中校慶，致詞時譬喻彰化高中男學生是「哈巴狗」引起反彈，對此，林田富今天表達歉意並說，男人打拚要像獒犬，回到家面對女性要像哈巴狗。（圖／中央社）

中央社

2021-12-05 13:20:13

（中央社記者蕭博陽彰化縣5日電）彰化縣副縣長林田富昨天出席彰化女中校慶，致詞時譬喻彰化高中男學生是「哈巴狗」引起反彈，對此，林田富今天表達歉意並說，男人打拚要像獒犬，回到家面對女性要像哈巴狗。

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國立彰化女子高中4日舉行102週年校慶暨運動大會，副縣長林田富出席上台致詞說：「我剛剛走進校門看到，彰中一群小夥子在外面，跟一群哈巴狗一樣」。這段話雖然引起台下女學生一陣呼聲，但卻令國立彰化高中男學生不滿，認為林田富汙辱全體彰中學生及校譽。

林田富今天透過彰化縣政府發布聲明表示，由於近期家暴案件增多，其中不乏有高學歷的施暴者，因此，昨天參加彰化女中校慶時，看到彰化高中同學熱情參與，在致詞時引用「哈巴狗」來表達男生對女生的尊重。

林田富指出，特別強調男人在外打拚要像獒犬一樣，但是回到家面對女性，要像哈巴狗，純粹希望大家未來進入職場或是家庭能一樣互相尊重，完整談話的意思並沒有對彰中人不敬，如果這段話引起大家誤解，他願意向彰中學生表達歉意。

根據教育部重編國語辭典：「哈巴狗的個性溫馴，討人歡喜，故借以諷刺搖尾乞憐，諂媚奉承的小人。」網友看完影片，留言痛批林田富「腦子是個好東西，可是他沒在用」、「他是不是緊張到不知所云」、「這應該喝了不少」、「管不住嘴巴就不要出來丟人」。

彰化喬友大樓大火造成4死，其中包括1名彰化縣消防局消防員陳志帆。彰縣府建設處代理處長陳威宏、消防局代理局長邱聰佳因此辭去代理局處長職務，消防局代局長由林田富兼任，林田富日前以代理消防局長身分前往議會備詢，多名議員質疑林田富無消防專業背景。

林田富在台上致詞也提及，彰女有無夜間進修部，他要報名，因為他最近兼任消防局代局長，被議員質疑不夠專業，但就像當總統，「有沒有總統這個專業，全世界有沒有總統這個專業，沒有嘛。開玩笑的。」

這段話被外界解讀為針對時代力量彰化縣議員吳韋達等人，對此，吳韋達透過新聞稿表示，對於縣府消極作為及副縣長林田富的失言感到相當遺憾，議員關心人民生命安全，追蹤火災後續及質詢新任消防代理局長基本消防問題是就事論事，畢竟消防專業若不足，消防弟兄生命都會有危險，不應找人兼任應付了事。（編輯：黃世雅）1101205


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