COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

騎單車宣講公投布局市長選舉？蔣萬安：受邀出席

▲國民黨立委蔣萬安騎腳踏車拚公投，對於是否布局台北市長選舉仍低調避答。（圖／蔣萬安辦公室提供）
▲國民黨立委蔣萬安騎腳踏車拚公投，對於是否布局台北市長選舉仍低調避答。（圖／蔣萬安辦公室提供）

中央社

2021-12-05 16:20:41

（中央社記者王承中台北5日電）國民黨立委蔣萬安今天在台北市騎單車對民眾宣講公投，對於是否是為市長選舉布局，他表示今天僅是受邀出席，同黨民代舉辦宣傳公投的活動，只要時間允許，他獲邀都會參與，最重要的就是和人民站在一起。

我是廣告 請繼續往下閱讀
重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投12月18日投票，國民黨立委賴士葆、蔣萬安及林奕華等人，今天除以街頭演講方式宣傳公投，也以騎單車的方式在台北市街頭巷尾繞行宣講，加強宣傳力道。

蔣萬安在接受媒體訪問時被問及，與其他藍營民代一起騎單車宣講，是否也是為明年底台北市長選舉布局？蔣萬安表示，今天活動是賴士葆主辦，他則是受邀出席。每個行政區、不同選區的議員或立委舉辦的公投宣講，只要時間允許，他獲邀都會參與，扮演其中一份子，一起進行公投宣講。

蔣萬安指出，除了他自己辦的台北市12行政區街講，走入人群、深入基層，在每一個路口、市場；黨內很多民意代表、議員，很多夥伴舉辦的公投宣講，他也都實際參與。大家共同目標就是為了年底公投，希望民眾在12月18日踴躍出來投票，捍衛下一代的健康。

媒體詢問，最近在民進黨猛攻下，蔣萬安的民調卻不降反升？蔣萬安表示，在每個崗位就把角色扮演好、把本分事情做好，對他來說，最重要的就是和人民站在一起。年底的公投，就是讓民眾踴躍出來投票，決定自己、下一代的健康，以及台灣的未來。

對於用騎單車的方式進行公投宣講，蔣萬安指出，這樣的方式比較特別，也比較有宣傳效果。今天在台北市文山區，預計會走幾個宮廟跟市場，到每個點進行宣講、發放文宣，利用週末時段到人潮聚集的地方，這樣的效果應該會不錯。

他表示，公投就是人民作主、人民決定，也經由這段時間的宣傳，有越來越多民眾了解公投的內容，更多的民眾願意站出來，跟國民黨一樣捍衛食安、捍衛健康。（編輯：楊凱翔）1101205

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
44.67%55.33%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀