騎單車宣講公投布局市長選舉？蔣萬安：受邀出席

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蔣萬安在接受媒體訪問時被問及，與其他藍營民代一起騎單車宣講，是否也是為明年底台北市長選舉布局？蔣萬安表示，今天活動是賴士葆主辦，他則是受邀出席。每個行政區、不同選區的議員或立委舉辦的公投宣講，只要時間允許，他獲邀都會參與，扮演其中一份子，一起進行公投宣講。
蔣萬安指出，除了他自己辦的台北市12行政區街講，走入人群、深入基層，在每一個路口、市場；黨內很多民意代表、議員，很多夥伴舉辦的公投宣講，他也都實際參與。大家共同目標就是為了年底公投，希望民眾在12月18日踴躍出來投票，捍衛下一代的健康。
媒體詢問，最近在民進黨猛攻下，蔣萬安的民調卻不降反升？蔣萬安表示，在每個崗位就把角色扮演好、把本分事情做好，對他來說，最重要的就是和人民站在一起。年底的公投，就是讓民眾踴躍出來投票，決定自己、下一代的健康，以及台灣的未來。
對於用騎單車的方式進行公投宣講，蔣萬安指出，這樣的方式比較特別，也比較有宣傳效果。今天在台北市文山區，預計會走幾個宮廟跟市場，到每個點進行宣講、發放文宣，利用週末時段到人潮聚集的地方，這樣的效果應該會不錯。
他表示，公投就是人民作主、人民決定，也經由這段時間的宣傳，有越來越多民眾了解公投的內容，更多的民眾願意站出來，跟國民黨一樣捍衛食安、捍衛健康。（編輯：楊凱翔）1101205