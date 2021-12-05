T1／賽前擊拳加獻唱！中信兄弟挺特攻 新莊主場大排長龍
T1 League新北中信特攻今(5)日在新莊主場迎戰高雄海神，尋求隊史首勝，請來同集團的中信兄弟棒球隊7位球星王威晨、詹子賢、陳文杰、江坤宇、吳俊偉以及洋將羅傑斯和象魔力擔任特別嘉賓，吸引超多球迷進場。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-05 17:17:48｜2021-12-05 17:52:27
中信兄弟今年拿下中華職棒總冠軍，睽違11年勇奪隊史第8冠，為鼓舞中信特攻也能打出亮眼表現，王威晨、詹子賢、陳文杰、江坤宇、吳俊偉以及洋將羅傑斯和象魔力現身特攻主場，參與賽前的「封王榮耀球迷擊拳見面會」，與球迷分享第一手的奪冠喜悅。
此外，中信兄弟2021年度應援歌曲「一心兄弟」的3位原唱球員陳文杰、江坤宇、吳俊偉，還將擔任賽前演唱嘉賓，現場帶來Live演唱，透過歌聲將棒球隊永不放棄的精神傳承給中信特攻。
為營造熱血球賽氛圍，座位在1樓區的球迷，皆能獲得一件「領北狂攻」LOGO T恤，另外，也球隊也在IG及臉書社群平台提前公布應援口號，由Passion Sisters親自拍攝教學影片，示範應援動作及口號細節，屆時中信特攻的主場賽事，PS啦啦隊都會親臨現場，帶動球迷一起「領北狂攻」。