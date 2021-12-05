不畏中國頻施壓　立陶宛友台主席：當然不退縮

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馬爾德基斯受訪時打趣說，下飛機後見到多位攝影師早已就定位搶拍，「頓時以為自己是女神卡卡（Lady Gaga）」他還特別分享，此行來台雖因防疫考量無法與太多人接觸，但仍察覺台灣人的眼神裡，盡是盼能被聆聽、被理解的渴望。
談到北京持續透過經貿手段對立陶宛施壓，近日更傳出中國海關將立陶宛國名自電子作業系統移除，導致立陶宛貨物卡關；對此，馬爾德基斯強調，與威權政體互動好比賭博，不知規則為何，中國的作法就是如此。
他表示，北京透過企業向立陶宛政府及媒體施壓，試圖改變立陶宛內政，推翻立陶宛政府，立陶宛當然不會退縮；「面對俄羅斯，我們已經打了疫苗，我們打第二劑疫苗，就是為因應中國」。
不過，他也指出，北京確實傷害立陶宛經濟，也能理解中國相關作為恐會影響立陶宛對台立場，「但這只彰顯立陶宛選擇正確的道路」。立陶宛政府與受波及的企業聯繫，並成立基金予以協助之際，立陶宛企業改良產品適應其他市場，長遠來看有益立陶宛產業發展。
立陶宛無論國力、影響力均不及中國，卻具備罕見勇氣，屢次因「抗中、頂住壓力」躍上新聞版面。馬爾德基斯說，正義感深植立陶宛人心，有國家為立陶宛信奉的價值而奮鬥時，立陶宛人樂於拔刀相助；台灣支持良善價值，並為對抗共產主義而戰，立陶宛人對此抱持非常浪漫的看法。
他說，立陶宛境內有西藏廣場，並發起挺西藏及香港的運動，首都維爾紐斯更有許多名為「福爾摩沙」的咖啡店，他個人也多次造訪。不過，他未說明是哪個店家，但維爾紐斯有多家珍珠奶茶店是以福爾摩沙為名。
當被問及德國及法國等歐洲主要國家是否認為立陶宛在兩岸議題上「走得太前面」、太向台灣傾斜時，馬爾德基斯說，國家立場有時取決於政治週期，德國新政府對中國的立場出現變化，法國議院通過挺台決議；而立陶宛國會迄今尚無類似作為，「在這個動態的發展中，誰能告訴我立陶宛處在哪個位置呢？」
台灣駐立陶宛代表處已掛牌運作，立陶宛預計明年初在台設處，外界關注立陶宛首位駐台代表人選。馬爾德基斯表示，僅少入人進入決選，盼最終出線人選是位專業強者，把握機會促進雙邊商務往來，且擅於危機處理。
馬爾德基斯也期盼立陶宛在台代表處正式運作當天能訪台，親眼見證這個歷史時刻，同時逛逛台北街頭，走訪傳說中的立陶宛主題酒吧。（編輯：林克倫）1101205