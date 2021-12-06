珉娥15年前遭性侵　本人證實「嫌犯已經抓到了」

28歲南韓女團AOA前成員權珉娥，日前在節目上透露國中時曾遭性侵，本人1日透露案件有重大進展，侵害她的嫌犯被逮捕到案，釜山警方也對外證實此事，網友紛紛喊話，盼加害人被處以重刑。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-06 09:08:30｜2021-12-06 09:14:31
珉娥在IG發文透露，其實事情都過15年了，原本早就放棄，很感謝得到身邊很多朋友的幫助，提交給警方不少證據，案件從3月調查至今，國中時期傷害她的嫌犯，已經被抓到，目前移送檢察機關，希望對方得到應有的懲罰，「也盼望以後不要再有像我一樣的受害者出現」。
釜山警方向韓媒表示，珉娥的案件在2007年，時間久遠，但蒐集當時的人證加以調查，珉娥被性侵一事屬實，嫌犯A男已經送辦，消息曝光後，多數網友認為，嫌犯一定要接受嚴厲懲罰，並讚賞珉娥站出來緝凶，不過也有少數人質疑15年過去，相關事證人事已非，對真相是否能水落石出持保留態度。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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