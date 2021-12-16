藍碳寶藏／比雨林強！台灣擁豐富資源　2050零碳排就靠它

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但是相較於大家熟知、陸地上的「綠碳」，海洋中的「藍碳」卻一直遭忽視，直到近幾年才逐漸有學者投入研究，揭開藍碳的秘密。藍碳指的是紅樹林、海草、鹽沼、海藻等海洋植物，澳洲學者2019年研究，這些植物每年每單位面積固碳速度與效率，是陸地森林的6到10倍。
中興大學生命科學系教授、台灣濕地協會榮譽理事長林幸助，是國內長期研究藍碳生態系的知名學者。他解釋，海洋植物本身抗鹽，不怕海水，是它們固態能力比陸地植物更強大的原因，而且森林還怕野火，天乾物燥時森林野火一發不可收拾，不只讓森林受損，大火燃燒後釋放的二氧化碳，讓綠碳辛苦累積的成果功虧一簣。藍碳就沒有這方面的困擾，且藍碳與大氣有海水阻隔，也不容易再度被分解。
「台灣本島紅樹林面積有680公頃，西海岸從南到北都有，有33公頃的鹽沼，面積最大的是高美濕地，但最有潛力的是東沙群島，有高達5400公頃的海草床！」林幸助列舉台灣的藍碳潛力。
東海大學生命科學系副教授劉少倫專長是藻類研究，他補充，能行光合作用的藻類也可以視為藍碳生態系，例如新竹香山沿海、東海岸鄰近海底峽谷等地的海藻生態系，「台灣北中南環島一周，都是藍碳！」
諷刺的是，台灣擁有毫不遜色的藍碳資源，但對藍碳的態度仍不夠積極。澳洲是全球藍碳生態系的重點地帶，澳洲政府也積極投入保育沿岸生態資源，今年五月，澳洲政府宣布啟動投入7500萬美元的預算保護海洋，其中還要提撥逾2000萬美元投入藍碳計畫。
今年6月，中國也在廣東舉行「湛江紅樹林造林項目」碳減排量轉讓協議簽約儀式，完成中國首次「藍碳」項目交易。
至於台灣，林幸助在2018年發表紅樹林生態系的碳循環研究，刊登在國際知名的《Global Change Biology（全球變遷生物學）》期刊，但卻未獲得國內太多迴響，政府決策牛步前進。「台灣的研究被刊登（期刊）上面，這很不容易！但這三年來，（我）像狗吠火車一樣！（減碳成績）還被中國追上！」林幸助嘆了一口氣。
3年過去了，今年四月，總統蔡英文在世界地球日宣示，台灣要在2050年達到淨零排放目標。十月國慶談話，蔡英文再度重申目標，一聲令下，總算讓國內開始重視減碳。
不過台灣要達成目標，經濟部長王美花也坦言「很難」。根據環保署資料，我國2019年能源使用二氧化碳排放總量為2億5千6百萬公噸，占全球排放總量的0.76 %，全球排名第22位；每人平均排放量為10.77公噸，全球排名第19位。
林幸助推算，台灣紅樹林每年可以吸收4萬公噸的二氧化碳，海草床可吸收16萬公噸二氧化碳，加起來20萬公噸，他今年投入高美濕地的鹽沼研究，估計若再加上鹽沼，可以吸收30萬公噸。
「如果再強化管理紅樹林，不要讓紅樹林長得太密，還可以再強化吸碳能力，台灣本島的藍碳生碳系，一年吸收50萬公噸的二氧化碳，不是太難。」林幸助樂觀看待。
紅樹林還可以減少風暴與海浪侵襲，是天然的防風林，還能帶來生物多樣性，與鳥類、潮間帶動物共存，紅樹林木材在東南亞國家還能拿來蓋房子，「保護藍碳是國際趨勢，可以達到多贏效果。」林幸助說。
「天然的尚好！」劉少倫說，西方國家跨國企業無法降低對化石燃料的依賴，減排就有困難，藍碳生態系就能幫忙吸碳；國外也確實有提出人工吸碳的方式，將大氣中的二氧化碳捕捉後變成顆粒狀的固態碳，只是這在技術上雖然可行，但若要提高效率，又會用到額外電力，更何況若又因此繼續使用化學燃料，這對淨零碳排沒有加分。他再次結論，「藍碳提供了氣候變遷、全球暖化的一個解決方案。」
不過理解藍碳的效益是一回事，實際上要怎麼讓藍碳扮演減排的重要角色，又是另一回事。為了鼓勵企業減少排碳，需要做碳交易才能創造更多誘因，讓排碳大戶需付出更多成本。
綠色和平基金會專案主任劉羿君說，藍碳生態系需要人類保護，所需費用應透過政府收取碳費，每排放一噸碳，就要收取一定費用，不但要從源頭減碳，也可以增加資源保育藍碳生態系。劉少倫也認同，若企業使用的是髒的能源，也就是舊有的化石燃料，就應該多課稅，為過去的浪費負擔更多責任。
但是台灣目前對於碳定價訂多少，也就是每排碳一頓要課徵多少碳稅或碳費，仍莫衷一是。
COP26閉幕後，環保署長張子敬在立法院答詢時說，行政院已成立「淨零排放路徑評估工作小組」，《溫室氣體減量及管理法》也會更名《氣候變遷因應法》草案，預計下個會期就會送行政院審查，草案將明確列入2050年淨零碳排、調適專案，並新增徵收碳費規定。
林幸助說，雖然學界還需要更多研究，才能更精準掌握藍碳的吸碳效率，但政府的角度確實有點慢。
「（台灣的）政府很可惜，很多國家都已經把紅樹林碳權，當作很重要的標的，推動碳交易，像廈門已經有紅樹林碳交易，新加坡也已經有以自然為本的碳交易市場，我們也應該要推動認證制度，讓國外也採信，就可以推到國際市場， 國內外大企業可以透過碳交易取得碳權，抵銷自己要排碳所需碳權，藍碳生態系就可以獲得資金，又可以再繼續復育保育，相輔相成可以創造更多碳權，這才是雙贏的做法。」林幸助語重心長建議。