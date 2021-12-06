助州長胞兄洗白被炒　媒體踢爆CNN主播也涉性騷

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卡茲今天發聲明說：「我的委託人此時站出來，是因為她覺得分享她的事情和相關文件有助保護其他女性。」
卡茲還說，克里斯對觀眾宣稱自己「極度」擔心被性騷擾的女性，讓她的委託人覺得偽善，憤而決定挺身而出。
卡茲聲明引述克里斯在「古莫黃金時間」（Cuomo Prime Time）時對觀眾說的一段話：「我一直非常關心這些議題，極度關心，我只想告訴你們這點。」
卡茲表示，她的委託人就是因為這段話決定站出來，「我的委託人聽到克里斯．古莫在節目上說這種偽善的話，且對他試圖詆毀這些女性的行為感到厭惡，因此聘請律師向CNN通報他對她的嚴重不當性行為」。
CNN發言人多爾尼克（Matt Dornic）表示，外部律師上週判定，克里斯在州長胞兄醜聞相關事件犯下的錯誤已違反合約條款，構成解僱條件，「本週我們收到新指控後嚴肅看待，也不認為有理由拖延行動」。
克里斯被開除後的推文僅對公司決定表示「失望」，未提及卡茲委託人對他提出的不當性行為指控；但克里斯發言人高德柏格（Steven Goldberg）對「紐約時報」否認指控說，「這個匿名控告並非事實」。
克里斯在美國廣播公司新聞網的前主管羅斯（Shelley Ross）9月投書寫道，克里斯曾在2005年歡送會上抓她屁股，還在後來寄發的電子郵件說，「我現在可以這樣做了，因為妳不再是我的上司」。
克里斯在美國廣播公司新聞網任職多年後加入CNN。
紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）辦公室公布調查前紐約州長古莫性侵案相關文件，11月29日公布包括克里斯的電子郵件和簡訊等資料，顯示克里斯試圖動用自己在媒體的資源打探案情。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1101206