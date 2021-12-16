藍碳寶藏／藻礁也有助減碳？環團呼籲政府：保育珍貴物種

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潘忠政說，桃園沿海擁有全球最大的藻礁生態系，讓人民不用游泳、不用潛水，就能親近、欣賞海洋生態，且大潭藻礁發現的24種造礁藻類，有19種是世界新物種，「過去被國人遺忘，現在既然已經發現這麼豐富的生態，如果還沒有了解就要破壞它，這會對不起我們的下一代。」
東海大學生命科學系副教授劉少倫是藻類專家，他說大潭藻礁不只在生態上有獨特意義，台灣若要減少碳排，被視為藍碳的藻礁，更須盡全力保育。他說，藻礁是殼狀珊瑚藻，行光合作用後會把大氣中的二氧化碳固定下來，累積成碳酸鈣，以每年0.1公分的速度累積，這就是一種封存碳的方式，減少大氣中的碳，避免氣溫持續升高。
劉少倫憂心，若新建三接，不只會影響殼狀珊瑚藻生長的速度與環境，弱化藍碳生態系，施工期間中挖掘礁體導致礁體弱化，海水侵蝕後，也可能讓過去已被固化的二氧化碳再度釋放到大氣中，「這跟過去燒煤、燒天然氣，都是一樣的道理。」
「政府告訴我們要能源轉型，轉型期間可能會有電力缺口，但到底影響多少電力，政府的數據卻變來變去。」劉少倫也不解，原本規劃興建6座液化天然氣儲槽，現在竟可以減少到只蓋2座就好，與其如此不如把原本的6座都移到可以好好發揮功能的地點，不要為此犧牲自然的藍碳生態系。
不過同為研究藍碳的學者、中興大學生命科學系教授林幸助駁斥，國際上的文獻都不會把藻礁列入藍碳，「藍碳就只有紅樹林、海草床與鹽沼，不知道為什麼有人一直提藻礁！」
林幸助解釋，藻礁是殼狀珊瑚藻，吸碳能力不高，且藻礁在形成碳酸鈣的過程中，還是會排碳到大氣裡，何況藻礁下方沒有土，要固化、儲存碳，植物下層必須存在有機土，「說藻礁是藍碳，是誇大、未經證實的假消息。」
能源與經濟發展、生態與環境保育，究竟孰重孰輕？政府決策是否有可能並重？正反陣營最近半年來不斷唇槍舌戰，最後會由哪方勝出，12月18日將交由全民做最後定奪。