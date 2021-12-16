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藍碳寶藏／藻礁也有助減碳？環團呼籲政府：保育珍貴物種

藻礁是珍貴物種，環團為此發起公投，呼籲政府保育。（圖／記者李春台攝，2021.03.03）
藻礁是珍貴物種，環團為此發起公投，呼籲政府保育。（圖／記者李春台攝，2021.03.03）

何哲欣／專題報導

2021-12-16 12:05:38｜2021-12-16 12:27:22

12月18日，朝野決戰四大公投，其中「珍愛藻礁」史上第一個由民間發起成案的生態保育類公投，公投理由書提到，「藻礁具固碳功能，可減緩地球暖化。」公投領銜人潘忠政說，藻礁是珍貴的藍碳資源，是重要的固碳英雄，民進黨政府一方面喊要對抗氣候變遷，2050達成淨零碳排，一方面卻又為了石化建設破壞藻礁，「根本是左手打右手，本末倒置、背棄自己的理念與信仰。」

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為配合政府能源轉型政策，中油規劃在桃園濱海的觀塘工業區，新建第三液化天然氣接收站（簡稱「三接」），預估2025年完工，2022年10月起供應台電大潭電廠新增燃氣機組所需天然氣，不過環團憂心，開發地點緊鄰大潭藻礁，海岸被填海造陸變水泥基地後，數千年才生成的藻礁會從此不見天日。三接案是否要繼續？12月18日將交由全民決定。

潘忠政說，桃園沿海擁有全球最大的藻礁生態系，讓人民不用游泳、不用潛水，就能親近、欣賞海洋生態，且大潭藻礁發現的24種造礁藻類，有19種是世界新物種，「過去被國人遺忘，現在既然已經發現這麼豐富的生態，如果還沒有了解就要破壞它，這會對不起我們的下一代。」

▲桃園藻礁議題延燒，環團力拚公投連署過關。（圖／翻攝「珍愛桃園藻礁」臉書粉絲專頁）
▲桃園藻礁議題延燒，環團力拚公投連署過關。（圖／翻攝「珍愛桃園藻礁」臉書粉絲專頁）
東海大學生命科學系副教授劉少倫是藻類專家，他說大潭藻礁不只在生態上有獨特意義，台灣若要減少碳排，被視為藍碳的藻礁，更須盡全力保育。他說，藻礁是殼狀珊瑚藻，行光合作用後會把大氣中的二氧化碳固定下來，累積成碳酸鈣，以每年0.1公分的速度累積，這就是一種封存碳的方式，減少大氣中的碳，避免氣溫持續升高。

劉少倫憂心，若新建三接，不只會影響殼狀珊瑚藻生長的速度與環境，弱化藍碳生態系，施工期間中挖掘礁體導致礁體弱化，海水侵蝕後，也可能讓過去已被固化的二氧化碳再度釋放到大氣中，「這跟過去燒煤、燒天然氣，都是一樣的道理。」

「政府告訴我們要能源轉型，轉型期間可能會有電力缺口，但到底影響多少電力，政府的數據卻變來變去。」劉少倫也不解，原本規劃興建6座液化天然氣儲槽，現在竟可以減少到只蓋2座就好，與其如此不如把原本的6座都移到可以好好發揮功能的地點，不要為此犧牲自然的藍碳生態系。

不過同為研究藍碳的學者、中興大學生命科學系教授林幸助駁斥，國際上的文獻都不會把藻礁列入藍碳，「藍碳就只有紅樹林、海草床與鹽沼，不知道為什麼有人一直提藻礁！」

林幸助解釋，藻礁是殼狀珊瑚藻，吸碳能力不高，且藻礁在形成碳酸鈣的過程中，還是會排碳到大氣裡，何況藻礁下方沒有土，要固化、儲存碳，植物下層必須存在有機土，「說藻礁是藍碳，是誇大、未經證實的假消息。」

能源與經濟發展、生態與環境保育，究竟孰重孰輕？政府決策是否有可能並重？正反陣營最近半年來不斷唇槍舌戰，最後會由哪方勝出，12月18日將交由全民做最後定奪。

▲藻礁公投領銜人潘忠政表示希望政府能聽見人民的聲音，更改中油在藻礁興建第三天然氣接收站計畫。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.03.18）
▲藻礁公投領銜人潘忠政表示希望政府能聽見人民的聲音，更改中油在藻礁興建第三天然氣接收站計畫。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.03.18）

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