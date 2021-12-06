台男娶越南妻生活幸褔 做起婚仲生意刊廣告挨罰17萬
《四方報》報導，注意！跨國婚姻媒合不可在任何平台刊登廣告宣傳！高雄市1名王姓男子與來自越南的新住民老婆結婚18年幸福美滿，引來不少親友詢問跨國婚姻事宜，王男乘著商機與當地婚媒仲介業者合作，推出結婚包套行程，並在臉書和自家門口刊登廣告宣傳，被移民署以違反移民法規裁處17萬元。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-06 18:10:36
綜合媒體報導，王男與越南籍妻子18年前透過婚媒仲介結婚，兩人婚後生活幸福，引來不少親友詢問能否幫忙介紹，他於是聯繫當時的越南婚仲業者，雙方合作推出6000美金的結婚包套行程，王男還自製廣告和名片，印製成旗幟刊登在自家門前，同時在臉書上投放廣告，以拓展生意。
移民署南區事務大隊高雄市專勤隊近期網路巡邏時發現相關廣告，通知王男到案說明，王男也坦承於2018年7月和2020年2月成功仲介2樁婚事，並且有收取近萬元的佣金，行為已經觸犯移民法規定，訊後遭裁處17萬元罰單。王男表示不清楚張貼廣告違法，直呼下次不敢了。
根據移民法規定，任何人不能在任何平台上散布、播送或刊登跨國（境）婚姻媒合廣告，也不得要求期約報酬，包括收取佣金、媒人紅包都屬於觸法行為。民眾若有跨國結婚的需要，可以透過移民署立案監督、管理的合法婚媒協會，資訊公開透明，遇上糾紛也才有保障，千萬不要輕易相信網路上的廣告。